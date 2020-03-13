كورونا يصل الأمم المتحدة وتقديرات بإصابة الآلاف في أمريكا وبريطانيا

قدر مسؤولون في بريطانيا، وجود ما يصل إلى 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا بالبلاد، ما يمثل 20 ضعف العدد الرسمي المعلن عنه.

ونقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عن هؤلاء المسؤولين (لم تسمهم) إن هناك ما يصل إلى 10 آلاف مصاب بكورونا في بريطانيا.

وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقال البلاد من مرحلة احتواء كورونا إلى مرحلة، إرجاء انتشاره.

وحذر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الحكومية من أن العديد من العائلات ستفقد أحبائها.

ووفق أحدث الأرقام الرسمية، بلغ عدد ضحايا كورونا في بريطانيا 590 إصابة بينها 10 وفيات.

من جانبه قال نائب الرئيس مايك بنس، إن من المتوقع حدوث آلاف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة فيما يسعى المسؤولون إلى توسيع نطاق الفحوص الطبية.

وأوضح بنس في مقابلة مع برنامج (توداي) على شبكة (إن.بي.سي.إن) إن المختبرات التجارية ستشارك بصورة أساسية في توسيع نطاق الاختبارات الطبية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

ولم يذكر نائب الرئيس الأمريكي التفاصيل حول كيفية توسيع نطاق الفحص.

طواقم طبية تتحضر للدخول إلى أكبر مركز حجر صحي في سياتل

إصابة موظفة في الأمم المتحدة

من ناحية أخرى أظهرت مذكرة إلى بعثات الأمم المتحدة أن الفحوصات أكدت إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا، لتصبح أول حالة إصابة في مقر الأمم المتحدة.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة وحصلت عليها وكالة فرانس برس "تلقت الدبلوماسية، مكالمة يوم الخميس تُخبرها بأنها مصابة بكوفيد-19".

وأوضحت الرسالة أنه "تم إغلاق البعثة الفلبينية وأُصِدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحي".

ووفقا لدليل الأمم المتحدة الإلكتروني للموظفين الدبلوماسيين، يوجد نحو 12 دبلوماسيا في بعثة الفلبين.

وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين على تويتر إن الدبلوماسية شابة وإنها "بصحة جيدة" مضيفا أنها عادت من فلوريدا مؤخرا، ومثلت الدبلوماسية المصابة الفلبين في لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة في رسالة "بعثة الفلبين في عزل، صدرت تعليمات إلى جميع الأفراد بالتزام الحجر الصحي الذاتي وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض.. نحن نفترض أننا جميعا أُصبنا العدوى".

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.

جونسون: الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة إرجاء الانتشار

تركيا.. ثاني إصابة

من ناحية أخرى قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه اليوم الجمعة إن الفحوص أكدت إصابة شخص ثان بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت أنقرة عن سلسلة إجراءات لكبح انتشار الفيروس.

وكتب قوجه على تويتر، إن المريض الثاني الذي ظهرت نتيجة فحوصه مساء أمس من بين المخالطين للمريض الأول الذي تم تشخيص إصابته يوم الأربعاء.

من جانبها أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار الفيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوربية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

وقالت رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي الخميس إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة وحتى الثالث من أبريل/ نيسان رغم أن من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.

أحد الأسواق في القطيف بالسعودية-رويترز

السعودية

في ذات الشأن، سجلت السعودية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 62 حالة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة إن من بين الإصابات بينهم 11 مصريا.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 62.

وفي أفريقيا سجلت غانا والغابون أول إصابات بفيروس كورونا، إذ أكدت غانا والغابون، الخميس أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما عاد من فرنسا في الثامن من مارس آذار، كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

الصين

وفي الصين التي انطلق منها الفيروس، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن البر الصيني الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 15 في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80813 حتى الآن، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية أمس الخميس في البر الصيني الرئيسي 3176 بزيادة سبع حالات عن اليوم السابق.

من جانبها سجلت كوريا الجنوبية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وقالت المراكز الكورية لمكافحة اليوم الجمعة، إن ذلك يرفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه نزولي في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل أمس الخميس والبالغ 114 حالة.