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سياسة

قطر تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة القطرية أمام فندق حيث مقر الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا
الشرطة القطرية أمام فندق حيث مقر الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا
13/3/2020

أعلنت قطر اليوم الجمعة تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا(كوفيد-19) لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في البلاد إلى 320 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر إن 54 حالة من الحالات الجديدة مرتبطة بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد أربع حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين.

وأضافت الوزارة أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة.

وقالت الوزارة إنه " القرارات التي أعلن عنها مكتب الاتصال الحكومي يوم أمس الخميس جاءت استكمالاً للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تزيد عدد الحالات في الأيام القليلة المقبلة."

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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