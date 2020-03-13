شاهد: مياه الأمطار تجرف منازل قرية مصرية.. واستغاثات من السكان

أظهرت مقاطع فيديو متداولة سيولا تجرف عددا من المنازل في منطقة "زرايب" في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة أمس الخميس.

ونشر عدد من السكان مقاطع فيديو لتعرض المنطقة للسيول التي أثرت بشدة على المنازل وهدمت أجزاء منها، مطالبين بسرعة التحرك وإنقاذهم بعدما حوصروا داخل بيوتهم.

كما تحدث مصور أحد الفيديوهات عن وفاة عدد من الأشخاص بسبب تلك السيول، وتشييع عدد من الضحايا اليوم الجمعة في المنطقة.

وتقطعت السبل بآلاف المصريين بسبب هطل غزير للأمطار، وهبوب عاصفة على أجزاء من البلاد، كما لقي عدد من الناس مصرعهم.

وأظهر مقطع فيديو عثور امرأة مصرية على ما قالت إنها جثة لمواطن غريق في المياه أثناء بثها المباشر على صفحتها في القاهرة مساء أمس.

وقالت المرأة على صفحتها على موقع فيسبوك، إنها كانت متجهة لشراء دواء من إحدى الصيدليات وزجاجات مياه بسبب انقطاع المياه عن منزلها، لتجد جثة شخص وسط المياه، وقالت إنه تعرض للصعق بالكهرباء وتوفي غرقا.

كما أظهر مقطع آخر جثتين لشخصين على الطريق الدائري في محافظة الجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتعال النيران في أسلاك وتوصيلات الكهرباء في حي التجمع الخامس في القاهرة، وتصاعد الأدخنة.

كما شهدت مناطق أخرى تصدع عدد من الكباري، وانهيارات أرضية وهبوط الطرق، وسط مخاوف من انهيار المباني المقامة عليها.

ونشر آخرون صورا ومقاطع فيديو تظهر تدفق المياه من البلاعات في الشوارع، ومن أحواض الحمامات والمطابخ داخل البيوت، بعد انسداد شبكة الصرف وعدم قدرتها على تصريف المياه.

وأصيب 13 شخصا في تصادم قطارين قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان للمتحدّث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات، مشيرا إلى عدم وجود وفيات في الحادث.

وأضاف المتحدث أن الإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة.

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان لها أن "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب)، بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف".