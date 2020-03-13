شاهد: مصرع اثنين صعقا بالكهرباء على طريق سريع في مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مصرع رجلين، أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب الأمطار الغزيرة في مصر.

وكانت سيارة أحد الرجلين قد تعطلت على الطريق، ونزلا محاولين إصلاحها ودفعها بعيدًا عن مياه الأمطار، لكن تيارًا كهربائيًا من أحد الأعمدة وصل إلى مياه الأمطار؛ فلقيا مصرعهما في الحال.

ولمدة نصف الساعة، ظل جثمانهما عالقًا في الماء، وحاول المارة انتشال الجثتين من الماء المُكهرب، ووصلت سيارة الإسعاف في وقتٍ متأخر.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة إن 20 شخصا لقوا مصرعهم في مصر نتيجة تردي أحوال الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وقال مدبولي في بيان نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن "مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما".

وكلف مدبولي مسؤولي المحافظات "بمنح غداً السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة".

وقررت الوزارة "صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه (نحو 64 دولارًا) لكل مصاب، و5000 جنيه (318 دولارًا) لأسرة المتوفى".

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو (جنوب القاهرة) شهدت مصرع خمسة أشخاص بعد أن جرفت الأمطار منازلهم"، مضيفًا أنه "جاري انتشال جثامين أخرى".

في السياق، أصيب رجلٌ بصعقة كهربائية، إثر سقوط سلك عمود إنارة عليه، في إحدى قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

وفي البحيرة أيضًا، لقي طفلٌ (11 عامًا) مصرعه بقرية تابعة لمركز أبو المطامير، جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء هطول أمطار غزيرة، ما أدى لوفاته في الحال.

وفي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اندلع حريق في أحد المستشفيات الخاصة للأطفال المبتسرين، وذلك نتيجة ماسٍ كهربائي في مخزن المستشفى.

يذكر أن خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق حذروا من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وضربت موجة طقس غير مستقرة البلاد، أمس الخميس، شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة أمس.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

وقالت الأهرام إن حالة الطوارئ قد أعلنت في محافظات عدة، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، مع إغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).

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