شاهد: سيدة تعثر على جثة وسط مياه الأمطار في القاهرة

أظهر مقطع فيديو عثور سيدة مصرية على ما قالت إنها جثة لمواطن غريق بين المياه أثناء بثها المباشر على صفحتها في القاهرة مساء أمس.

وقالت السيدة على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها كانت متجهة لشراء دواء من إحدى الصيدليات وزجاجات مياه بسبب انقطاع المياه عن منزلها، لتجد جثة شخص وسط المياه، وقالت إنه تعرض للصعق بالكهرباء وتوفي غرقا.

ونشرت السيدة بعد ذلك صورا لمحادثة بينها وبين شقيق المتوفى، الذي شكرها على ما قامت به.

وانقطعت السبل بآلاف المصريين جراء سقوط غزير للأمطار، وهبوب عاصفة في أجزاء من البلاد.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتزامها قطع المياه عن كافة المناطق بالقاهرة، بسبب كثافة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحي للكم الهائل من مياه الأمطار.

كما أعلن مجلس الوزراء قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالقاهرة، بسبب هطول الأمطار الشديدة، واستمرارها بدون انقطاع في بعض الأماكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتعال النيران في أسلاك وتوصيلات الكهرباء في حي التجمع الخامس بالقاهرة، وتصاعد الأدخنة.

كما شهدت مناطق أخرى تصدع عدد من الكباري، وانهيارات أرضية وهبوط الطرق، وسط مخاوف من انهيار المباني المقامة عليها.

ونشر آخرون صورا ومقاطع فيديو تظهر تدفق المياه من البلاعات في الشوارع، ومن أحواض الحمامات والمطابخ داخل البيوت، بعد انسداد شبكة الصرف وعدم قدرتها على تصريف المياه.

ولقي طفل مصرعه وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، كما تهدم مسجد بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التي بدأت مع الساعات الأولى الخميس.