شاهد: بسبب كورونا.. مؤذن في الكويت يصدح "الصلاة في بيوتكم"

تداول نشطاء مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة "الصلاة في بيوتكم".

جاء ذلك عقب قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

وأوضحت في البيان بأن "صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم".

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 حالة بعد اكتشاف 20 حالة اليوم.

مدهش: مؤذن في #الكويت يدعو المسلمين إلى الصلاة في الرِّحال، قائلاً: صلّوا في بيوتكم، بدلاً من "حيَّ على الصلاة".#كورونا pic.twitter.com/ffG2FbkPvx — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) March 13, 2020

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن 15 حالة من المعلن عنهم اليوم مرتبطة بالسفر إلى إيران وهم تحت الحجر الصحي وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الامريكية وهي لمواطنة كويتية والثانية لمواطن كويتي عائد من المملكة المتحدة والثالثة لمواطنة كويتية عائدة من إسبانيا والاثنين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة عائدة من أذربيجان.

المؤذن في الكويت بينادي.

الصلاة في بيوتكم بدل من حي على الصلاة بعد انتشار الكورونا لا منجا ولا ملجأ الا إليك يارب العالمين ….رحمن الدنيا ورحيمهما ألطف بعبادك في كل مكان pic.twitter.com/lTsBZzUkN0 — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) March 13, 2020

وأعلن وزير الاعلام الكويتي اليوم الجمعة إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.