رقم قياسي لعدد الوفيات في إيطاليا وإسبانيا خلال يوم بسبب كورونا

سجلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة، وفق حصيلة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.

كذلك، شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعاً في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660، اليوم الجمعة، بينهم 1328 شخصاً في العناية المركزة.

"منعطف مأساوي"

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن أوربا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا، الذي حصد أرواح خمسة آلاف في جميع أنحاء العالم، واصفة الأمر بأنه "منعطف مأساوي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي إن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.

مباشر : مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا https://t.co/Fxjv2MEBRN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2020

حالة طورائ

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 4200 الجمعة، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، بحسب وزارة الصحة.

وفي كلمة مقتضبة الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حال التأهب في كل أنحاء البلاد، للحد بشكل أفضل من تفشي الفيروس.

وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون إن مجلس الوزراء سيصدر السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حال التأهب (في اسبانيا) لخمسة عشر يوما".

وأضاف "للأسف لا يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد الإصابات بحلول الأسبوع المقبل عشرة آلاف حالة".

وستتخذ الحكومة سلسلة إجراءات استثنائية بهدف "تعبئة كافة موارد الدولة من أجل حماية أفضل لجميع المواطنين" بحسب سانشيز الذي أشار إلى أن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".

وشدد على أن إسبانيا "لا تزال في المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس"، مؤكداً أن "الانتصار يعتمد على كل واحد منا…البطولة أيضاً هي أن تغسل يديك وتبقى في المنزل".