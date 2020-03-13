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سياسة|مصر

حرائق وهبوط أرضي وتصدع كباري.. انهيار البنية التحتية في مناطق بالقاهرة (فيديو)

تشهد مصر موجة من الطقس السيء تشهدها مصر والتي صفتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية بغير مسبوقة
تشهد مصر موجة من الطقس السيء تشهدها مصر والتي صفتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية بغير مسبوقة
13/3/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتعال النيران في أسلاك وتوصيلات الكهرباء في حي التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وتصاعد الأدخنة منه وسط مخاوف من تفاقم الأمر.

ويأتي هذا وسط موجة من الطقس السيء تشهدها مصر والتي صفتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية بغير المسبوقة.

كما شهدت مناطق أخرى تصدع عدد من الجسور والطرق، وانهيارات أرضية وهبوط الطرق، وسط مخاوف من انهيار المباني المقامة عليها.

وسخر آخرون من تهالك الكباري وتصدعها سريعا وعدم تحملها للأمطار، رغم بنائها حديثا، وأرجعوا سبب ذلك إلى الاستعجال في تنفيذها من قبل السلطات لإرضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صرح أكثر من مرة برغبته في الانتهاء من المشروعات قبل وقتها المحدد.

ونشر آخرون صورا ومقاطع فيديو تظهر تدفق المياه من البلاعات في الشوارع، ومن أحواض الحمامات والمطابخ داخل البيوت، بعد انسداد شبكة الصرف وعدم قدرتها على تصريف المياه.

ولقي طفل مصرعه وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، كما تهدم مسجد بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التي بدأت مع الساعات الأولى الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها "الأهرام" الحكومية و"صدى البلد" الخاصة، أخبارا عن إصابة أشخاص في عدة محافظات جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأهرام إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).

فيما أوضحت قناة صدى البلد (خاصة) أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية.

كما تسببت العاصفة في انهيار مئذنة مسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت صدى البلد إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصا في الغربية (وسط الدلتا) جراء انقلاب سيارة أجرة.

وأصيب 13 شخصا في تصادم قطارين قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان للمتحدّث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات، مشيرا إلى عدم وجود وفيات في الحادث.

وأضاف المتحدث أن الإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة.

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب)، بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف".

https://twitter.com/darsh_33/status/1238133297181601793?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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