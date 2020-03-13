بعد لقائه إيفانكا ترمب.. وزير أسترالي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن.

ونشر داتون عبر حسابه على تويتر "استيقظت من النوم هذا الصباح، وأنا أعاني من حرارة مرتفعة وألم في الحلق"، مضيفًا "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند أن يدخل أي شخص -تأتي نتائج فحصه إيجابية- المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

تقرير الحالة الصحية لوزير الداخلية الأسترالي (مواقع التواصل)

وأكد داتون أنه يشعر بأن حالته "جيدة"، إلا أن تشخيص الفيروس لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين، فضلًا عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء أن داتون حضر اجتماعًا للحكومة الثلاثاء الماضي، وقال متحدث باسم الحكومة إن "الأشخاص الذين اختلطوا بالوزير خلال الساعات الأربع والعشرين قبل ظهور الأعراض عليه يحتاجون إلى عزل أنفسهم"، ولكن هذا لا يشمل رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة الباقين.

كان داتون التقى، الأسبوع الماضي، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إيفانكا ترمب، ووزير العدل وليام بار، ضمن اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضم أجهزة استخبارات أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا ونيوزيلندا.

كذلك التقى داتون وإيفانكا، الجمعة 6 مارس/آذار الجاري، وفق صورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن، ويظهران فيها قريبين من بعضهما.

يعد داتون أحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا، ولم يعرف بعد متى انتقلت إليه العدوى.

وفي تنزانيا، عُزل وزير الداخلية، تريسي مارتن، الذي التقى داتون في واشنطن، وسيخضع لفحص الفيروس غدًا السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

في السياق، سجّلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و3 حالات وفاة.

يذكر أن وزير مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية قد أكد ، أمس الخميس، إصابة وزير الاتصالات، فابيو واجنجارتن، بفيروس كورونا بعد رحلة للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رفقة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، التقيا خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونشر واجنجارتن صورة على موقع انستغرام يظهر فيها إلى جوار ترمب خلال عشاء في منتجع مارالاجو، الذي يملكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

من جانبه، قال ترمب إنه ليس قلقًا بشأن التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء مع الرئيس البرازيلي، والذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.

في السياق، أعلن الرئيس البرازيلي، اليوم الجمعة، عبر صفحته على فيسبوك أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لفحص كورونا عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة، وظهرت نتيجة تحليله "سلبية".