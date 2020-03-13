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سياسة

بسبب كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتلغي صلاة الجمعة

أطباء تونسيون يتدربون على التعامل مع فيروس كورونا
أطباء تونسيون يتدربون على التعامل مع فيروس كورونا
13/3/2020

أعلنت تونس اليوم الجمعة إغلاق حدودها البحرية وإغلاق المدارس وإلغاء صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا(كوفيد-19).

وأعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مجموعة من الإجراءات كان أبرزها غلق الحدود البحرية للبلاد ووقف الرحلات الجوية كليّا مع إيطاليا والاقتصار على رحلة يومية واحدة من فرنسا.    

كما تم اعتماد رحلة أسبوعية واحدة مع مصر واسبانيا وبريطانيا وألمانيا. وتُعتمد هذه الإجراءات بدءا من اليوم وحتى الرابع من إبريل/نيسان.

وسجلت تونس حتى الجمعة إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا غادر أحدهم إلى فرنسا.    

وأعلن رئيس الوزراء غلق جميع دور الحضانة والمدارس الأجنبية والخاصة حتى 28 مارس/آذار الحالي مع إمكانية التمديد.    

كما قرر الفخفاخ تعليق إقامة الصلوات اليومية وصلاة الجمعة بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والملاهي بغلق أبوابها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجري كل الأنشطة الرياضة في البلاد بما في ذلك مباريات كرة القدم بدون جمهور.

ووصف الفخفاخ الوضع في البلاد بأنه "تحت السيطرة" معلنا بالإضافة إلى ذلك قرارا بإخضاع كل الوافدين الى تونس من الأجانب والتونسيين إلى الحجر الصحي 14 يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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