المغرب يعلق الدراسة بسبب كورونا

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، ضمن حزمة تدابير احترازية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، بدءًا من يوم الإثنين 16 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال، وجميع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها الحكومية أو الخاصة.

ويدخل في قرار التوقيف مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات، فضلًا عن مراكز الدعم التربوي الخصوصية.

البيان الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية المغربية بخصوص تعليق الدراسة (مواقع التواصل)

وأوضح البيان أن الدوام الدراسي سيعوض عبر دورس عن بعد، تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.

في السياق، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب أوقف اليوم الجمعة جميع رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى فرنسا.

وفي وقت سابق، علق المغرب رحلاته مع الصين وإيطاليا والجزائر، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

وسجل المغرب سبع حالات مؤكدة بفيروس كورونا.