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الكويت.. وقف الصلوات في المساجد وإغلاق الحدائق للحد من كورونا

كويتي يضع القناع الواقي على وجه صغيره قبيل فحص على فيروس كورونا
كويتي يضع القناع الواقي على وجه صغيره قبيل فحص على فيروس كورونا
13/3/2020

قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، اعتبارا من اليوم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد العمادي إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط.

وقال العمادي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن هذا الاجراء جاء تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

من جانبه أعلن وزير الاعلام الكويتي اليوم الجمعة إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى اشعار آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس إيقاف النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر. 

كانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أصدرت إثر اجتماعها يوم أمس الخميس فتوى بأنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم.

وسجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.

المصدر : وكالات
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