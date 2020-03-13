السودان يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية -في بيان اليوم الجمعة- عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ووفاة صاحبها أمس الخميس.

وقال بيان الوزارة إن "المصاب رجل في الخمسينيات من العمر، يسكن في ولاية الخرطوم، وقد توفي أمس الخميس"، وأشار البيان إلى أنه "كان قد زار دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول" من الشهر الجاري.

🛑 تصريح صحفى من وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل أول حالة للإصابة ب مرض #كورونا فى السودان.

المريض توفى يوم الخميس ١٢مارس و قد قدم للبلادمن دولة الإمارات.

تناشد وزارة الصخة المواطنين بإتباع الإرشادات و الإجراءات الصحية المطلوبة للوقاية. pic.twitter.com/Ehvvdhpj1S — BLACKBOY سودانى (@blackboy) March 13, 2020

وكانت السلطات السودانية قررت، أمس، إغلاق حدودها البرية مع مصر، وتعليق الرحلات الجوية معها، فضلًا عن 7 دول أخرى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضي السودان في مسعى لاحتواء الوباء العالمي.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "إغلاق المعابر البرية المتاخمة لجمهورية مصر العربية"، و"منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول للأجانب من مواطني الدول الموبوءة، التي ثبت فيها الانتقال المحلّي وسط المجتمع؛ وهي كوريا الجنوبية، والصين، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا، وفرنسا، واليابان وجمهورية مصر العربية".

وأضاف أن المجلس قرر تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول، ودعا السودانيين إلى تجنب السفر إلى الدول المذكورة، كما دعا البيان المواطنين في سائر أنحاء البلاد إلى تجنب التجمعات الكبيرة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، غرّد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، مناشدًا المواطنين السودانيين بالحيطة من الوباء سريع الانتشار، وحثهم على الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.

يجب توخي الحذر لان وباء كورونا ينتشر بسرعة. نحث جميع المواطنين على اتباع الارشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم.

يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 13, 2020

كما قال السيد تيدروس مدير منظمة الصحة العالمية ، هذا مرض يمكن السيطرة عليه ، وأؤكد لكم أن كل الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدى لوباء كورونا. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 13, 2020

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباءً عالميًا، وناشدت الحكومات والأنظمة الصحية باتخاذ إجراءاتٍ صارمة للتصدي لهذا الوباء غير المسبوق.

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