12 مارس/آذار: آخر تطورات وتبعات انتشار فيروس كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

فمنذ ديسمبر/كانون الأول، سجلت 127 ألف إصابة في 115 بلدا ومنطقة بينها 4687 وفاة، وفق حصيلة حتى اليوم الخميس، وفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس 12 مارس/آذار 2020.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، عشر حالات من الوفيات الجديدة، ومنها سبع حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

الجزائر

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، بوقف فوري للدراسة في المدارس والجامعات لمنع تفشي الفيروس.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "أمر الرئيس تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداء من الخميس 12 مارس/آذار 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في 5 إبريل/نيسان".

وأضاف البيان: "كما أمر الرئيس بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ما عدا الكليات التي ما زالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية".

ويشمل هذا القرار، أيضا، "المؤسسات التكوينية (مؤسسات التدريب المهني)، ومدارس التعليم القرآني، والزوايا، وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة، ورياض الأطفال".

وشهدت الجزائر اليوم أول حالة وفاة إضافة إلى تسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24.

الولايات المتحدة

ارتفع عدد المصابين بفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة إلى 32 حالة.

وتقرر إلغاء المؤتمر الديني لطائفة المورمون(مسيحية أمريكية) الذي كان مقررًا في أبريل/نيسان المقبل، بولاية أوتاوا مقر تلك الطائفة، حيث كان من المقرر أن يشارك فيه 100 ألف شخص.

وأعلن رئيس بلدية مقاطعة ميامي-ديد اليوم الخميس إلغاء بطولة ميامي المفتوحة التي تجذب أبرز لاعبي ولاعبات التنس في العالم بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار إلغاء هذه البطولة السنوية، التي كان من المفترض أن تنطلق في 23 مارس آذار ولمدة أسبوعين، بعد قرار مشابه لبطولة إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار الوباء أيضا.

هولندا

قال مسؤولون من قطاع الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا ارتفع بنسبة 22 بالمئة إلى 614 حالة اليوم الخميس.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان إن غالبية الحالات (273 حالة) في إقليم نورد برابانت في جنوب البلاد.

إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا قفز إلى 84 اليوم الخميس ارتفاعا من 47 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وأوردت الوزارة أن عدد الإصابات زاد من 2140 أمس إلى 2968 اليوم.

وأعلن ريال مدريد الإسباني في بيان اليوم الخميس أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة على الأقل وبات من المنتظر أيضا تأجيل مباراة ريال في ضيافة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وتأجلت مباراة أشبيلية مع روما ومباراة إنتر ميلان مع خيتافي ضمن منافسات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 429.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075".

وأصيب بالمرض عدد من كبار المسؤولين ورجال الدين وأعضاء الحرس الثوري في إيران التي تعد رابع أسوأ البلدان تضررا من الفيروس بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

سنغافورة

قالت سنغافورة إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة.

وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة إن الإغلاق سيبدأ يوم الجمعة والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.

النمسا

أعلنت السلطات في مدينة فيينا اليوم الخميس أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في النمسا لرجل عمره 69 عاما.

وسجلت النمسا حتى الآن 302 إصابة مؤكدة بالمرض الذي ينتشر بسرعة. وتعافى بالفعل أربعة أشخاص من المصابين.

فلسطين

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 31 حالة.

وأضاف المتحدث إبراهيم محلم في مؤتمر صحفي في رام الله "أريد أن اطمئنكم على الحالات الثلاثين الخاضعة للحجر الصحي في مدينة بيت لحم وفي طولكرم مع إضافة حالة واحدة سجلت هذا اليوم في مدينة بيت جالا".

وأوضح ملحم أن الحالة الجديدة هي "فتاة عشرينية والسبب مخالطتها لمصابين".

اليونان

أعلنت اليونان اليوم الخميس عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 66 عاما عاد من رحلة دينية إلى إسرائيل ومصر في نهاية فبراير شباط.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن المتوفى كان يعاني من مشكلات صحية. وكانت هناك 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليونان حتى وقت متأخر أمس الأربعاء.

كازاخستان

قال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف على تويتر اليوم الخميس إنه تقرر تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ولم تعلن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الخميس، إلى 104، عقب تسجيل 7 حالات جديدة.

بولندا

أعلنت السلطات البولندية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة. وقال التلفزيون البولندي الرسمي، إن مواطنة تبلغ من العمر 57 سنة، توفيت بسبب الفيروس في مدينة بوزنان غربي البلاد.

وأوضح أن هذه هي حالة الوفاة الأولى التي تسجل في البلاد بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 47 في عموم البلاد.

لبنان

سجل لبنان، الخميس، ثالث وفاة بفيروس كورونا في مستشفى المعونات في جبيل شمال بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في مستشفى سيدة المعونات (جبيل شمال بيروت) عمره 79 عاما، كان مصابا بمرض عضال".

وأوضح البيان، أن "عدد الوفيات الإجمالي ارتفع الى 3 حالات جراء الكورونا، كما لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس".

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، تحدث خلاله عن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال السند إنه تم تسجیل 8 إصابات بفیروس كورونا في الكویت خلال الـ24 ساعة الماضیة لیصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة في البلاد 80.

وأشار إلى أن 5 حالات تماثلت للشفاء من الإجمالي وتتلقى الـ75 حالة المتبقية الرعاية الصحية.

النرويج

قالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج اليوم الخميس إن بلادها قررت بداية من اليوم إغلاق رياض الأطفال

والمدارس والجامعات في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في النرويج إلى 620 حالة، ولم تقع حالات وفاة.

الهند

أعلن مسؤولون اليوم الخميس إغلاق جميع المدارس والجامعات ودور السينما في العاصمة الهندية نيودلهي حتى 31 مارس/آذار الجاري، وذلك ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد جرى إغلاق المدراس الابتدائية الحكومية الأسبوع الماضي في دلهي بناء على أوامر الحكومة.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات اليوم الخميس تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 حالة.

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات ( وام ) اليوم ، إن جميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأشارت إلى أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.

أذربيجان

قال مركز إدارة أزمات الطوارئ في أذربيجان اليوم الخميس إن امرأة أذرية وضعت في الحجر الصحي بعد عودتها من إيران توفيت بفيروس كورونا لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالمرض.

سلوفاكيا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيلجريني، اليوم الخميس إغلاق المطارات الدولية الثلاثة في العاصمة براتيسلافا وفي كوسيس وبوبراد، في إطار إجراءات مشددة لمكافحة انتشار الفيروس.