11مارس/آذار: أحدث تطورات انتشار الفيروس كورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس كورونا "وباء عالميا"، فيما واصل الفيروس انتشاره في دول العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه بات بالإمكان "تصنيف كورونا وباء عالميا"، مشيرا إلى أن المنظمة "قلقة من مستويات الانتشار والسرعة غير المسبوقة التي يتفشى بها الفيروس، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير اللازمة (في بعض الدول)".

وحسب مواقع متخصصة في إحصاء ضحايا الفيروس، أصاب "كورونا" نحو 125 ألف شخص بشكل عام، توفي منهم ما يقرب من 4600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وحسب المواقع تعافى نحو 67 ألف شخص بنسبة 94 في المئة من أعداد المصابين، فيما يظل هناك أكثر من 53 ألف مصاب يتلقون العلاج.

وفيما يلي أهم المستجدات عن الفيروس:

أعلنت قطر تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الدولة إلى 262 حالة.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن السلطات ستعلق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، مع استثناء رحلات الشحن.

ذكرت الوكالة أن السلطات أعلنت أيضا عطلة عامة في البلاد من 12 وحتى 26 مارس/ آذار على أن يستأنف العمل في 29 مارس/ آذار، مع استثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.

قالت الوكالة أيضا إنه يحظر الذهاب إلى المطاعم والمقاهي بما في ذلك تلك الموجودة في المراكز التجارية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وهي لمواطن سعودي من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي(شرق) المملكة.

قالت الوزارة في بيان إن المواطن استكمل جميع الفحوص والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري وثبت خلوه من الفيروس"، مشيرةً إلى" أنه يتمتع حاليا بصحة جيدة ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي".

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الإصابات إلى 21 حالة، عقب تسجيل حالة جديدة.

أعلنت السلطات السعودية تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، للحد من تفشي الفيروس.

في طهران، أعلنت السلطات عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 63 وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 354 شخصا من جراء الفيروس.

أعلنت الوزارة رصد 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة.

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن إسحق جيهانغيري النائب الأول للرئيس أصيب بفيروس كورونا المستجد.

نشرت الوكالة قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين والسياسيين عبر موقعها على تويتر تضمنت، بالإضافة إلى جيهانغيري، وزير الثقافة والفنون اليدوية والإرث الثقافي علي أصغر مونيسان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ومعصومة ابتكار نائبة الرئيس وعدد من الوزراء، فضلا عن 24 نائبا برلمانيا.

أسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران بينهم عدد من السفراء السابقين وأعضاء بالبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

أعلنت مصر شفاء 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى العزل، وهم 6 مصريين وشخص أجنبي.

أوضحت وزارة الصحة المصرية إن الحالات السبع هي من بين 27 حالة في مستشفى العزل تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، ليصبح إجمالي المتعافين حتى الآن 8 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ليصل عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها مصر إلى 67 حالة، تعافى منها 8 حالات وسجلت حالة وفاة واحدة.

أعلنت السلطات العراقية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 79 حالة، توفي منها 8 أشخاص، فيما تعافى 20 شخصا حتى الآن.

سجّل لبنان الأربعاء ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 61 حالة وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

أعلنت السلطات التونسية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 حالات.

أعلن المغرب تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 حالات.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 97 شخصا.

أعلن جيش الإسرائيلي صباح الأربعاء إصابة أحد جنوده بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الجنود المصابين بالفيروس إلى اثنين.

تجاوز عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في أوربا 22 ألف شخص توفي من بينهم 930 شخصا، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية صدرت الأربعاء قبل الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش.

أعلنت إيطاليا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 2313 حالة، ليصل العدد المصابين إلى أكثر من 12 ألف حالة بزيادة تقترب من 23 في المئة، وهي أكبر زيادة يومية في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس في إيطاليا في 20 فبراير/ شباط الماضي.

كما تم تسجيل 196 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، وهي الأكبر أيضا من حيث العدد منذ ظهور العدوى في إيطاليا.

قالت السلطات الإيطالية إن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض.

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران تسجيل 15 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجلت منذ نهاية يناير/ كانون الثاني.

أوضح الوزير أنه تم تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن 105 مصابين هم حالياً في العناية المركّزة.

في إسبانيا سجلت 2128 إصابة (506 إصابة جديدة) و54 وفاة، وألمانيا 1567 (428 إصابة جديدة) وثلاث وفيات، وسويسرا 642 إصابة (152إصابة جديدة) وأربع وفيات.

سجلت بريطانيا الوفاة العاشرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل حالتي وفاة في أقل من ساعتين، فيما سجلت 83 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة.

أعلنت السلطات في كل من بلجيكا والسويد وأيرلندا وبلغاريا وألبانيا الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة لديها بسبب فيروس كورونا.

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا 314 بعد تسجيل 47 إصابة جديدة، أعلنت السويد تسجيل 145 إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 500 حالة، سجلت أيرلندا 9 حالات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 43 حالة، وسجلت بلغاريا حالة جديدة ليرتفع العدد إلى 7 حالات، وسجلت ألبانيا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من 10 إلى 12 حالة.

تأثير وإجراءات