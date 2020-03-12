وفيات وتهدم مسجد بسبب أمطار غير مسبوقة في مصر (فيديو)

لقي طفل مصرعه وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، كما تهدم مسجد بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التي بدأت مع الساعات الأولى الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها "الأهرام" الحكومية و"صدى البلد" الخاصة، أخبارا عن إصابة أشخاص في عدة محافظات جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

كثافة #الأمطار تحول الطريق الدائري بالمعادي إلى مجرى سيول يشبه الشلال pic.twitter.com/CDpPz8yDHL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 12, 2020

#ميسان_تثار_للشهداء

المكان مصر

الوقت الثانيه ظهرا

عاصفة التنين

بعد الزمبي

والكائنات الفضائية

لالا يوم القيامه بشهر 12

نلتقي بس ماادري وين بالجنه بالنار محتاره؟!

المهم نلتقي #اميرة pic.twitter.com/lYbkFkyI7z — أمۣۗـۙيۣۗہرةّ آلَحۣۗـۙضۣۗـۙآرآتۣۗـۙ (@1q1r_4) March 12, 2020

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأهرام إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).

فيما أوضحت قناة صدى البلد (خاصة) أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية.

كما تسببت العاصفة في انهيار مئذنة مسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت صدى البلد إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصا في الغربية (وسط الدلتا) جراء انقلاب سيارة أجرة.

إغلاق مدارس وجامعات في الأردن

وبدأ تأثير العاصفة على الأراضي الأردنية؛ إذ تسبب الغبار الكثيف بإغلاق عدد من الطرق شرق وجنوب المملكة، وتعليق الدوام في عدد من المدارس والجامعات.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية (حكومية)، تسود اليوم أجواء مغبرة ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 50-70 كم/ ساعة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

ومساء اليوم، تتزايد الغيوم التراكمية على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق، بما فيها مدينة العقبة (جنوباً)، ومصحوبة بالرعد.

فيما توقعت وزارة المياه والري، فيضان عدد من مياه السدود في المملكة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في التعامل مع المنخفض الجوي، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول مع بداية تساقط الأمطار.

وأعلنت المديرية في بيان لها عن حالة الطرق، مشيرة إلى إغلاق بعضها؛ بسبب الغبار الكثيف، وتدني مدى الرؤية.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في مدارس بالمملكة، حفاظا على سلامة الطلبة، بينها دوام الفترة المسائية للطلبة السوريين في مخيم الزعتري.

وإلى جانب المدارس، قررت العديد من الجامعات تعليق الدوام أيضاً؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين.