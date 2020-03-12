مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر إن البلاد سجلت، اليوم الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ 27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل، اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار مجاهد إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.

وقال مجاهد إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة (وسط الدلتا) وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الخميس، هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل.

وفي 8 مارس/ آذار الجاري، سجلت مصر أول حالة وفاة بكورونا لشخص من الجنسية الألمانية (60 عاما).

وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

إغلاق مدرسة دولية

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إغلاق مدرسة (سيتي) الدولية بالزمالك في القاهرة كإجراء احترازي ووقائي مع فرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن هذا الإجراء يأتي اتساقًا مع ما أعلنه الوزير عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس عقب تتبع وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.

الدراسة مستمرة

في سياق متصل نفى مجلس الوزراء صدور أي قرار من الحكومة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا لحين إشعار آخر، مؤكدا أن البيان المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية "مفبرك" و "كاذب" ولا صحة له جملة وتفصيلا.

مجلس الوزارء المصري: البيان المتداول بشأن تعليق الدارسة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية "مفبرك" و "كاذب"

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن أي قرار يتخذ يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة في المجتمع.

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم حول العالم توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.