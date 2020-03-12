ما علاقة منتجعات ترمب بقراره استثناء بريطانيا من حظر السفر؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودا جديدة على السفر بالنسبة للأوربيين في ظل تفشي وباء كورونا، غير أنه استثنى المملكة المتحدة التي تضم منتجعاته الأوربية الخاصة.

والمملكة المتحدة هي مقر لثلاثة من منتجعات ترامب تعاني من أزمات مالية حاليا: ترمب ترنبري، وترمب إنترناشونال غولف لينكس، وأيرلندا وهي مقر لفندق ومنتجع غوللف آخر من ممتلكات ترامب.

ويواجه ترمب بالفعل انتقادات لاذعة بسبب زياراته المتكررة لممتلكاته في إنجلترا وأيرلندا، مما يؤدي لإنفاق أموال دافعي الضرائب على شركاته الخاصة.، كما واجه عددا من القضايا والتحقيقات خلال فترة حكمه تتهمه بانتهاك بند الدستور الخاص بقبول أموال إضافية من دافعي الضرائب غير راتبه.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس وزراء أيرلندا في البيت الأبيض الخميس في إحدى الفعاليات التي لم تلغ رغم مخاوف العدوى بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 460 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، فيما بينها وزيرة الصحة نفسها نادين دوريس، حيث شهد الأربعاء أكبر ارتفاع في أرقام الحالات المسجلة في يوم واحد هناك.