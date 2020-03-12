ماذا يعني تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المنتشر أصبح وباءا عالميا. فماذا يعني ذلك؟

ماذا تعني كلمة "وباء"؟

لا يتعلق إعلان الوباء بحدوث تغيرات في خصائص المرض، وإنما يرتبط بوجود بواعث للقلق من انتشاره الجغرافي. فحسب منظمة الصحة العالمية، يتم إعلان عن وجود وباء في حالة انتشار مرض جديد حول العالم فيما وراء كل التوقعات ولا يمتلك الناس المناعة للتصدي له.

متى تقرر منظمة الصحة العالمية تسمية المرض وباء؟

الحالات التي تتضمن مسافرين أصيبوا في بلاد أجنبية ثم رجعوا إلى بلادهم، أو من أصيبوا من خلال انتقال العدوى من هذا المسافر، والذي يعرف بـ"الحالة صفر"، كل ذلك لا يستدعي الإعلان عن وجود وباء. ولكن هذا الإعلان يحتاج لموجة ثانية من العدوى بين الأشخاص وبعضهم من داخل المجتمع الواحد.

وبمجرد الإعلان عن وجود وباء تكبر احتمالية العدوى، وينبغي أن تستعد الحكومات والأنظمة الصحية لذلك.

متى يتم الإعلان عن وجود وباء؟

منظمة الصحة العالمية هي من تقرر هذا الأمر في النهاية. ولا يوجد رقم معين من الوفيات أو الإصابات أو الدول المصابة تعلن عنده المنظمة وجود وباء.

ففي حالة فيروس سارس مثلا، في 2003، لم تعلن المنظمة أنه وباء رغم انتشار الإصابات في 26 دولة، وذلك لأن المرض تم احتوائه سريعا ولم يتأثر سوى عدد قليل من الدول بشكل كبير منها الصين، وهونغ كونغ، وتايوان، وسنغافورة، وكندا.

قد يسبب تصنيف مرض معين باعتباره "وباء" في حالة من الذعر العالمي، ولكن هذا لن يفيد في رفع وعي الناس حول المرض. وهذا ما حدث في حالة إعلان وباء أنفلونزا الخنازير في عام 2009 كما يرى البعض، حيث تسبب في تكدسات شديدة بأقسام الطوارئ وإنفاق مبالغ فيه من جانب الحكومات على الأدوية المضادة للفيروسات. لكن أعراض فيروس الكورونا تعد طفيفة بوجه عام، ويتماثل معظم المرضى للشفاء خلال 6 أيام.

الآن وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء، ماذا يعني ذلك بالنسبة لطريقة معالجة المرض والاستعداد له؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن كلمة "وباء" لا تشير إلى وجود أي تغيير فيما تنصح به. فهي لا تزال تحث الدول على "الاكتشاف، واجراء الاختبارات، والعزل، والتعقب، والتوعية".

تقول الدكتورة ناتالي ماكديرموت- من المعهد الوطني لأبحاث الصحة والمحاضرة بكلية الملك في لندن "إن تغيير المصطلح من مرض إلى وباء لا يغير شيئا من الناحية العملية، فالعالم نصح بالفعل منذ أسابيع للاستعداد لوباء محتمل، الأمر الذي نأمل أن تكون كل الدول اتخذته على محمل الجدية"؟

وأضافت "إن استخدام مصطلح "وباء" يشدد على أهمية تعاون جميع الدول بشكل مفتوح مع بعضهم البعض باعتبارهم جبهة واحدة لاحتواء الموقف".