كورونا.. ترمب يحظر السفر من أوربا وإصابات جديدة في عدة دول

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق السفر من أوربا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الجمعة وتعليق فعاليات داخلية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا "إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا".

وأعلن ترمب ذلك في كلمة بالمكتب البيضاوي في خطوة للرد على الانتقادات بأنه لا يأخذ خطر كورونا بالجدية الكافية، وقال "هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا على موقعها الإلكتروني، تنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا وسبل تعامل الدول المختلفة مع الأمر.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات زاد أربعة أشخاص إلى 29.

وذكرت، أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق، ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان حيث بدأ تفشي الفيروس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة تلك الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.

مواطن صيني يؤدي تمرينات رياضية في شنغهاي- 21 مارس

الصين

في الصين قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن، في حين وصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

من جانبها أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 7869 حالة.

وترتبط معظم حالات العدوى بأتباع طائفة مسيحية في مدينة دايغو، بينما يرجع اكتشاف 19 حالة في العاصمة سول إلى مركز اتصال أصيب فيه 90 شخصًا على الأقل.

أحد الأسواق في مدينة القطيف شرق السعودية – 9 مارس

السعودية.. 21 إصابة لمصريين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الصحة أن المملكة أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ساعة مبكرة اليوم الخميس، ليصل إجمالي العدد في السعودية إلى 45 إصابة، مضيفة أن حالة مصابة قد تعافت.

وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الجديدة كانت لمواطن ومواطنة عادا من العراق وطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما كانت مخالطة لجدها المصاب الذي عاد من إيران وأن الحالات الإحدى والعشرين الأخرى مصريون خالطوا زائرا مصريا أعلنت السلطات الصحية من قبل عن إصابته.

وفي ذات الشأن، قالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن القرار يشمل دول الاتحاد الأوربي وسويسرا والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال. ويشمل التعليق أيضا دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الأربعة عشر يوما السابقة للقدوم.

كما تقرر تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

لبنان.. تعليق الرحلات

في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران للحد من انتشار الفيروس، وأمهل اللبنانيين أربعة أيام ليعودوا من الدول الأخرى التي يتفشى فيها الوباء قبل تطبيق وقف أوسع لرحلات الطيران.

وأوضح دياب في مؤتمر صحفي أن لبنان يشدد الإجراءات للحد من تفشي المرض بعد أن شهد ثاني حالة وفاة بسبب كورونا يوم الأربعاء وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض فيه إلى 68 حالة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأضاف أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من فرنسا ومصر وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، مشيرا إلى أنه أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين المعتمدين في لبنان وموظفي المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان قبل وقف الرحلات الجوية من وإلى تلك الدول أيضا.

وتابع دياب قائلا إن عددا من الإجراءات سيتم اتخاذها لإغلاق أماكن عامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة.

مدخل مستشفى رفيق الحريري في بيروت حيث يعالج مصابون بفيروس كورونا

إيطاليا

في إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827.. بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير شباط.

وقال مدير الوكالة إن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض ارتفاعا مع 1004 في اليوم السابق، ويوجد حوالي 1028 في الرعاية الفائقة ارتفاعا من 877 سابقا.

اليونان

من جانبها أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن وفاة شخص (66 عاما) جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن هذا الشخص المصاب، الذي لم يكشف عن هويته، دخل إلى مستشفى في مدينة باتراس الواقعة غربي اليونان في الثاني من مارس/ آذار، عقب عودته من جولة شملت إسرائيل ومصر.

مدخل أحد المحال التجارية في مدينة ميلانو الإيطالية-11 مارس

مجلس الأمن يقلص جدول أعماله

من جانبه أعلن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء تقليص جدول أعماله خلال مارس/آذار كإجراء احترازي، وقال ممثل الصين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر إن الاجراء يضمن أن "نكون في وضع أفضل لحماية أنفسنا".

وأبلغ مندوب الصين الصحفيين أنه لن يتم إلغاء الجلسات، لكنه نصح بتقليص الاجتماعات وخفض الوفود، موضحا أن المشاورات غير الرسمية داخل المجلس قد يتم نقلها الى قاعة أكبر "حيث مساحة أكبر وعدد أقل من الأشخاص".

وأرجأت الأمم المتحدة مناسبات عدة كانت مقررة في شهري مارس وأبريل بسبب تفشي الفيروس، منها اجتماع حول التنوع البيئي البحري ومنتدى حول السكان الأصليين لبعض البلدان وآخر حول المرأة يشارك فيه نحو 12 ألف شخص في نيويورك.

واعتبر مسؤول في الأمم المتحدة لم يكشف عن هويته أن على المنظمة الأممية أن ترجئ أيضا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والمقرر في 27 أبريل/نيسان-22 مايو/أيار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بالفيروس، بين صفوف موظفي المنظمة الأممية البالغ عددهم 3 آلاف.

من جانبه حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء كل الدول على تعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد إذا ما أرادت الحصول على فرصة لوضع حد لتفشي المرض.

وقال في بيان إن "الإعلان اليوم عن جائحة هو دعوة للتحرك، موجّهة للجميع في كل مكان" مضيفا "لا نزال قادرين على تغيير مسار هذه الجائحة لكن ذلك يتطلّب التصدي لعدم التحرّك" ودعا كل الحكومات إلى التحرّك وتعزيز جهودها فورا.

يأتي نداء غوتيريش بعيد نداء مماثل أطلقته منظّمة الصحة العالمية التي باتت تعتبر فيروس كورونا جائحة، مبدية قلقها إزاء "مستويات انعدام التحرّك المقلقة" في العالم.