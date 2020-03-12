قطر تغلق الصالات الرياضية والسينما وقاعات الأفراح بسبب كورونا

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، الخميس، إغلاق صالات السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، بسبب فيروس كورونا.

كما تقرر إغلاق صالات الأفراح سواء في الفنادق أو قاعات الأفراح، اعتبارًا من الجمعة وحتى إشعارٍ آخر.

ووفق بيان للمكتب فإن هذه القرارات الاحترازية الجديدة تهدف للوقاية العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصًا على حماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

حرصاً على حماية صحة وسلامة الجميع، تم اتخاذ عدداً من القرارات الاحترازية الجديدة وهي إغلاق صالات عرض السينما والمسارح ومناطق ألعاب الاطفال والصالات الرياضية الخاصة وصالات الافراح سواء في الفنادق او قاعات الافراح اعتباراً من يوم غد الجمعة حتى إشعارٍ آخر. — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 12, 2020

تواصل وزارة الصحة العامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وتدعو كافة أفراد المجتمع لتوخي الحذر وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى. — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 12, 2020

كذلك حثت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه المدة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ونصحت الوزارة كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة بتجنب الخروج إلا للضرورة؛ لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.

كما تحث وزارة الصحة العامة الجميع إلى تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الاخرين، كما تحث كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة تجنب الخروج الا للضرورة، لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى. — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 12, 2020

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى، بما في ذلك غسل اليدين باستمرار، أو استخدام المطهرات اليدوية، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال، ثم التخلص منها على نحو مناسب في حاوية مغلقة.

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