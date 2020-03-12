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سياسة|مصر

شاهد: 13 مصابا في تصادم قطارين بالقاهرة

12/3/2020

أصيب 13 شخصا في تصادم قطارين قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان للمتحدّث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات، مشيرا إلى عدم وجود وفيات في الحادث.

وأضاف المتحدث أن الإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة.

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب)، بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف".

وأعلنت الهيئة عقب الحادث إيقاف جميع الرحلات على كل خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وتتعرض مصر منذ مساء الأربعاء لحالة من الطقس المضطرب وسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

المصدر : مواقع مصرية
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