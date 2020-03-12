شاهد: قطريون يخرجون من الحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

خرجت اليوم الخميس، أكبر مجموعة من القطريين الذين كانوا بالحجر الصحي، العائدين من إيران، وعددهم 121، إلى منازلهم، بعد أن ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية، إنه تم السماح بخروج العائدين وعددهم 121.. فيما تم علاج 9 أشخاص ثبت إصابتهم بالعدوى.

وأوضح أنه يتم الإعلان عن كل الحالات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا، بكل شفافية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262 حالة.

#فيديو د. محمد بن حمد ال ثاني لـ #الوطن : اليوم خرج أكبر دفعه للقطريين من الحجر الصحي للعائدين من #إيران وعددهم 121، ونصحناهم بان يعزلوا نفسهم أسبوع في المنزل حرصا على عدم انتقال العدوى لهم او ان يعدوا احد#الدوحة #قطر pic.twitter.com/eI90J4Ddji — جريدة الوطن (@al_watanQatar) March 12, 2020

الإصابات في قطر

كانت وزارة الصحة في قطر، أعلنت يوم السبت 29 فبراير/ الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، وأكدت أنها بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.