شاهد: شلل تام في شوارع إيطاليا بسبب كورونا والوفيات تتجاوز الألف

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهر الحياة في شوارع إيطاليا والمناطق السياحية ومراكز التسوق.

وشارك آخرون مقاطع فيديو تظهر توقيف الشرطة الإيطالية للموجودين في الشوارع، وتتأكد ما إذا كانوا لديهم تصريح الخروج، الذي وفرته الحكومة عبر الانترنت لتسهيل حركة الأفراد لشراء المواد الأساسية للمعيشة.

وفي إطار محاولاتها احتواء الفيروس، حظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل/نيسان على الأقل في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوربا. وأقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

Via Chiaia ore 13 #tuttochiuso #lockdown In sottofondo, da una finestra scappa «Tutta n’ata storia» di Pino Daniele (si sente?) pic.twitter.com/WIRsDwxVYL

View as cycle along Rome’s main Via del Corso shopping street this morning. #CoronaOutbreak #Italy #lockdown pic.twitter.com/j54L84BXLk

— Megan Williams (@MKWilliamsRome) March 12, 2020