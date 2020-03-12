شاهد: شلل تام في شوارع إيطاليا بسبب كورونا والوفيات تتجاوز الألف

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهر الحياة في شوارع إيطاليا والمناطق السياحية ومراكز التسوق.

وشارك آخرون مقاطع فيديو تظهر توقيف الشرطة الإيطالية للموجودين في الشوارع، وتتأكد ما إذا كانوا لديهم تصريح الخروج، الذي وفرته الحكومة عبر الانترنت لتسهيل حركة الأفراد لشراء المواد الأساسية للمعيشة.

وفي إطار محاولاتها احتواء الفيروس، حظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل/نيسان على الأقل في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوربا. وأقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

Via Chiaia ore 13 #tuttochiuso #lockdown In sottofondo, da una finestra scappa «Tutta n’ata storia» di Pino Daniele (si sente?) pic.twitter.com/WIRsDwxVYL — Flavia Soprani (@flaviasoprani) March 12, 2020

St. Peter's Basilica today. Empty. Photo from Vatican Media. pic.twitter.com/JghDgSqqf7 — Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) March 12, 2020

كما قللت السلطات الإيطالية عدد الزائرين للمسجونين، ما أدى لاندلاع حالات شغب في بعض السجون، وتنفذ الشرطة تعليمات صارمة للحد من التنقل غير الضروري في أرجاء البلاد كافة.

وجراء تفشي الفيروس، تم تقييد حركة نحو 60 مليون شخص إذ يوجد في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بعد الصين.

الشوارع الإيطالية خالية تمامًا من المارة والشرطة تمنع النزول للشوارع لغير الضرورة القصوى (رويترز)

هذا وأودى كورونا بحياة أكثر من 4500 شخص حول العالم معظمهم في الصين، وبلغ عدد المصابين بالوباء في إيطاليا أكثر من 15 ألف شخص توفي منهم 1016.

وفي السياق، أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حالات العدوى زادت بنسبة 21 في المئة، والوفيات بنسبة 23 في المئة، مقارنة بأمس الأربعاء.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الرعاية المركزة بنسبة 12 في المئة، ليصل إلى 1153 حالة.

وما زال تفشي المرض مركّزا في شمال إيطاليا، حيث توجد 8725 حالة إصابة في إقليم لومبارديا، المنطقة التي تضم مدينة ميلانو. وفي لاتسيو، المنطقة التي تضم العاصمة روما، زادت الحالات بنسبة الثلث إلى 200 حالة.

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