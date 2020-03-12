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رغم سقوطها لمرات.. طفلة سورية تساعد والدتها لعبور الحدود اليونانية (فيديو)

رغم تعثرها وسقوطها.. رضيعة سورية تصر على عبور الحدود اليونانية
رغم تعثرها وسقوطها.. رضيعة سورية تصر على عبور الحدود اليونانية
12/3/2020

نشرت وكالة Ihacomtr التركية عبر حسابها بموقع إنستغرام، مقطع فيديو لطفلة سورية نازحة من إدلب مع والدتها وهي تحاول العبور من الحدود اليونانية.

ورغم تعثّر الطفلة التي يبدو أنها تبلغ من العمر عامين، ورغم سقوطها مرات عدة وهي تحمل أغراضًا في يدها، لكنها أصرت على الاستمرار في المشي نحو طريق العبور.

وقالت الوكالة عبر إنستغرام إن "اللاجئة الصغيرة نيكلا تشكان، التي ذهبت في رحلة هجرة مع أسرتها من إدلب السورية، حاولت حمل الحفاض مع والدتها". ويبدو أن والدتها أشفقت عليها من حمل الحفاض الثقيل، فأخذته منها وأعطتها شيئا آخر أقل وزنا.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر المستخدمون عن تعاطفهم مع الطفلة والظروف الصعبة التي تعيشها، وتمنوا لها النجاح في تحقيق رغبة أسرتها بدخول أوربا.

وأدى القتال الدائر في إدلب شمالي سوريا، إلى نزوح قرابة مليون شخص خلال ثلاثة أشهر، وأثار احتمال وقوع اشتباك عسكري بين تركيا وروسيا.

ووثقت منظمة "منسقو الاستجابة" السورية مقتل أكثر من 2100 مدني، بينهم 600 طفل منذ بداية اتفاق سوتشي في سبتمبر/أيلول 2018، كما وثقت المنظمة نزوح أكثر من مليون و30 ألف مدني في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى الرابع من مارس/آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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