رغم سقوطها لمرات.. طفلة سورية تساعد والدتها لعبور الحدود اليونانية (فيديو)

نشرت وكالة Ihacomtr التركية عبر حسابها بموقع إنستغرام، مقطع فيديو لطفلة سورية نازحة من إدلب مع والدتها وهي تحاول العبور من الحدود اليونانية.

ورغم تعثّر الطفلة التي يبدو أنها تبلغ من العمر عامين، ورغم سقوطها مرات عدة وهي تحمل أغراضًا في يدها، لكنها أصرت على الاستمرار في المشي نحو طريق العبور.

وقالت الوكالة عبر إنستغرام إن "اللاجئة الصغيرة نيكلا تشكان، التي ذهبت في رحلة هجرة مع أسرتها من إدلب السورية، حاولت حمل الحفاض مع والدتها". ويبدو أن والدتها أشفقت عليها من حمل الحفاض الثقيل، فأخذته منها وأعطتها شيئا آخر أقل وزنا.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر المستخدمون عن تعاطفهم مع الطفلة والظروف الصعبة التي تعيشها، وتمنوا لها النجاح في تحقيق رغبة أسرتها بدخول أوربا.

Alaa, 10 years old, displaced, #Syria. When he says freedom = his toys, it's because he had to leave them behind when they fled the bombing of the #Syrian regime and #Russia.#MyFreedomDay pic.twitter.com/aXwjjswq5Y

— Amjad Khoulani (@AmjadKhoulani) March 10, 2020