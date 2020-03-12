رئيس وزراء كندا في الحجر الصحي وزوجته تخضع لفحص كورونا

قرّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العمل من منزله كإجراء وقائي فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا المستجد، كما أعلن مكتبه الخميس.

وقال بيان رسمي إن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن "تخضع لفحص كوفيد -19″، مضيفا أنه "على الرّغم من أنّ رئيس الوزراء نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي…كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي".

مليار دولار لمواجهة كورونا

وأعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، تخصيص مليار دولار، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل البلاد وفاة واحدة بالفيروس، و90 إصابة.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن التمويل المعلن عنه ضمن تدابير إضافية لمواجهة كورونا من شأنه "دعم جهود محاربة الفيروس"، حسبما نقلت صحيفة "تورنتو ستار" المحلية.

وأضاف المبلغ سيتضمن "200 مليون دولار للمستلزمات الطبية مثل الأقنعة الجراحية والواقية، و275 مليون دولار للأبحاث بما في ذلك تطوير اللقاحات والتجارب السريرية".

والإثنين الماضي، أعلنت كندا وفاة أول مصاب بكورونا، وهي لرجل من مدينة فانكوفر، جنوب غربي مقاطعة كولومبيا البريطانية، ويبلغ 80 عاما.

كما سجلت كندا 90 إصابة بكورونا، حتى ظهر الأربعاء، غالبيتهم من مقاطعات أونتاريو (وسط)، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وكولومبيا البريطانية (غرب)، وكيبيك (شرق)، وألبرتا (غرب).