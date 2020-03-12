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سياسة|مصر

#خرجوا_المساجين.. حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مصر

تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
12/3/2020

طالب حقوقيون وناشطون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #خرجوا_المساجين، داعين السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين حسب ما تراه من اشتراطات.

وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين بسبب تردي حالة السجون في مصر، وكونها بيئة خصبة لنقل الأمراض.

وقررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف زيارات السجون 10 أيام بعد قرار الحكومة منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1237864064551772161?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة
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