خرجوا_المساجين.. حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مصر

طالب حقوقيون وناشطون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #خرجوا_المساجين، داعين السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين حسب ما تراه من اشتراطات.

وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين بسبب تردي حالة السجون في مصر، وكونها بيئة خصبة لنقل الأمراض.

وقررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف زيارات السجون 10 أيام بعد قرار الحكومة منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

اتمنى الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا بل والجنائيين بأحكام مخففة أو قاربت الانقضاء.

تكدس السجون بالمعتقلين لأسباب سياسية لم يعد مجرد قمع سلطة لمعارضيها، بل تربة خصبة لانتشار فيروس يهدد القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم.

خطوة في الاتجاه الصحيح ستعني الكثير. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) March 12, 2020

جنون ما يحدث..!

منع الزيارة 10أيام عن كافة المعتقلين والسجناء

وترك الأهالي يحترقون من القلق مع إنقطاع الأخبار وكثرة الشائعات!#خرجوا_المساجين#مصر_اقوي_من_كورونا#LetThePrisonersOut — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 11, 2020

#خرجوا_المساجين نحن أمام جائحه قاتله عالميه متوحشة. الافراج عن كل معتقلي الرأي مسأله أمن وطني الأن#كورونا_في_مصر — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) March 11, 2020

بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية ⁧ #كورونا ⁩ ك"جائحة" -وباء عالمي-، ولأن الإنسان وحياته جزء من الأمن القومي.. ولأن المرض سيصيب الجميع.. نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

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⁧ #كورونا_مصر — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 11, 2020

#خرجوا_المساجين #كورونا_مصر بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية وباء كورونا – وباء عالمي – نطالب بالإفراج عن المساجين، فظهور المرض داخل السجن سوف يهدد بكارثة في ظل ظروف السجون الغير آدمية والغير صحية التي يعاني منها المساجين، والسيطرة على الوباء في مثل هذه الظروف سيكون شبه مستحيل! — مها أبوالليل☕️ (@MAboelliel) March 11, 2020

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1237864064551772161?ref_src=twsrc%5Etfw