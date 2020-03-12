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سياسة

تقرير يحذر من خطورة الصالات الرياضية في نقل كورونا

12/3/2020

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن أحد الأطباء إن الصالات الرياضية تعد الآن من الأماكن الأكثر خطورة بالنسبة لانتشار فيروس كورونا.

ويقول الطبيب نورمان سوان، إن صالات الألعاب الرياضية تمثل المكان الأمثل لانتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك لأنها مليئة بالعرق، ولأن الرطوبة أمر يساعد على نشر الجراثيم.

وأضاف سوان "هذا لا يعني أن تتوقف كليا عن الذهاب إلى صالة الألعاب، ولكن ينبغي أن تكون حريصا جدا هناك، وأن تتأكد من مسح الجهاز قبل وبعد استخدامه، كما ينبغي استخدام مطهر اليدين أثناء التدريب".

غير أن الدكتور سوان ينصح بتجنب استخدام غرف البخار لأنها لن تكون على القدر الكافي من السخونة لقتل الجراثيم. وأضاف "لن أتواجد شخصيا بجانب أي مكان رطب".

وبالنسبة لمن يعاني بالفعل من أعراض مثل السعال أو العطس، فينبغي لهم تجنب صالات الألعاب تماما حتى يتماثلون للشفاء.

من جانبه، يرى الدكتور ديفيد توماس مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أن من يذهبون لدور العبادة يواجهون خطرا أكبر من مرتادي صالات الألعاب، وذلك لأن مسؤولي الصالات الرياضية معتادون على العمل من أجل تقليل التلامس الجلدي بين العملاء، ومنتبهون دائما لتطهير المعدات. بينما يتواجد الأشخاص في دور العبادة بجوار بعضهم البعض وغالبا ما يتصافحون بالأيدي.

ويأتي هذا التحذير في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 120 ألف حالة، وأكثر من 4500 حالة وفاة مسجلة، وتصنيفه أمس وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.

المصدر : ديلي ميل + وكالات
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