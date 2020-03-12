بجوار جثتها.. ممثل إيطالي يستغيث لدفن شقيقته المتوفاة بكورونا (فيديو)

تُركت جثة شقيقة ممثل إيطالي يعتقد أنها قتلت بواسطة فيروس كورونا المستجد في منزل عائلتها لأكثر من ثلاثة أيام قبل أن يطلب شقيقها المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو للممثل الإيطالي لوكا فرانسيز الذي شارك في مسليل المافيا الإيطالي "Gomorrah"، وهو يتحدث من أمام جثة شقيقته تيريزا (47 عامًا).

وظهر لوكا خلال المقطع المصور، يتوسل باكيًا وهو يطلب المساعدة في دفن شقيقته وسط مخاوف من انتشار كورونا.

وأكد الممثل الإيطالي أنه عالق مع جثة شقيقته لمدة 36 ساعة، بسبب الحجر الصحي المفروض على منزله في مدينة نابولي.

وناشد لوكا خدمات الجنازات بدفن جثمان شقيقته والتي ثبت إصابتها بكورونا وتوفيت السبت الماضي.

وكانت تيريزا مصابة بالصرع لكنها كانت تتمتع بصحة جيدة قبل انتقال الفيروس إليها.

وقال لوكا خلال المقطع "إنني أصنع هذا الفيديو لصالح إيطاليا، ولصالح نابولي. ماتت أختي الليلة الماضية، ربما بسبب الفيروس، وأنا في انتظار إجابات منذ الليلة الماضية".

وأشار الممثل الإيطالي إلى احتمالية إصابته هو الآخر بكورونا، إذ حاول إنعاش شقيقته عن طريق الفم في محاولة منه لإنقاذ حياتها، خاصة وأن الجهات المعنية لم ترد على مكالماته، وهو ما فسره بتخلي السلطات عن المواطنين.

وذكرت تقارير إعلامية، أن والدا لوكا وتيريزا المسنين وأقارب آخرين كانوا أيضًا في المنزل الموبوء.

وفيما بعد، وافقت إحدى مراسم الجنازة في إيطاليا، على جمع جثة المرأة الميتة، بعد انتشار الفيديو، وأقيمت جنازة محلية دون حضور أي من أفراد عائلتها، وتم دفنها سريعًا.

وانتشر فيديو آخر، للعمال وهم يرتدون الملابس الواقية والأقنعة أثناء رفع جثة تيريزا، وقال أحدهم "كانت هذه الحالة الأولى في إيطاليا التي يموت فيها شخص مصاب بالفيروس في المنزل، لذلك كان هناك بعض الارتباك حول ما يجب علينا القيام به".

وأودى كورونا بحياة أكثر من 4500 شخص حول العالم معظمهم في الصين، وبلغ عدد المصابين بالوباء في إيطاليا أكثر من 12 ألف شخص توفي منهم 827.

وسجلت إيطاليا نحو 60% من مجمل الإصابات بفيروس كورونا خارج أراضي الصين القارية.