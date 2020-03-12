الصين تعلن تجاوزها ذروة كورونا وترسل أطباء لمساعدة إيطاليا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، وذلك وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس في البلاد.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة إن الوضع الوبائي في الصين وصل إلى "مستوى أدنى" بشكل عام.

وأعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ بدأت الإعلان بصورة يومية عن عدد الحالات قبل سبعة أسابيع.

ووفقا للجنة الصحة، فقد تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 80793، توفيت منها 3169 حالة.

كما أعلنت الصين إرسال وفد مكون من 7 أطباء لمساعدة إيطاليا على احتواء انتشار كورونا، بعد مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

تعد إيطاليا البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة الأوربية (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام صينية، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عرض على نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تقديم مساعدات وإرسال فريق طبي لمكافحة انتشار المرض.

وقال دي مايو، إن بلاده تحتاج إلى معدات طبية، وأنها "تولي اهتماما كبيرا بالتجربة الصينية، وتتعلم منها".

وتقود منظمة الصليب الأحمر الصينية الفريق الصيني، الذي يضم خبراء من مركز مكافحة العدوى، أطباء متخصصين في أمراض الصدر من جامعة سيشوان الواقعة غربي الصين.

وتعد إيطاليا البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة الأوربية.

وفرضت إيطاليا حجرا صحيا على كامل البلاد، بعد أن سجلت 827 وفاة إثر الفيروس، ووصول عدد الإصابات إلى 10 آلاف و590 شخصا.

كما علقت السلطات الإيطالية هذا الأسبوع النشاطات الرياضية حتى 3 أبريل/نيسان المقبل، فيما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة الجولتين القادمتين من بطولة الدوري بدون جمهور.

وفي وقت سابق الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخصا في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.