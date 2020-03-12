البرازيل: إصابة وزير اجتمع مع ترمب بفيروس كورونا (صور)

أكد مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا بعد أن ظهور نتيجة التحليل "إيجابية" مرتين.

وكان واجنجارتن قد رافق الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في رحلة للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ونشر صورة على موقع انستغرام يظهر فيها إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي البيان، قال مكتب الاتصالات في الرئاسة البرازيلية إن الرئاسة أبلغت السلطات الأمريكية بإصابة الوزير.

من جانبه، قال ترمب إنه ليس قلقًا بشأن التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء مع الرئيس البرازيلي، والذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.

وأقيم العشاء، السبت الماضي، في منتجع مارالاجو، الذي يملكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، في البيت الأبيض، قال ترمب للصحفيين أثناء "دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة.. لست قلقًا".

وأضاف: "سمعت بإصابة المساعد، لكن لم نفعل أي شيء خارج نطاق المعتاد"، وذكر أنه وفارادكار اختارا ألا يتصافحا بسبب الفيروس.

يذكر أن البرازيل سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في 26 فبراير/شباط الماضي، لشخص برازيلي قادم من إيطاليا، وهي أول حالة مؤكدة في أميركا الجنوبية، وبلغ عدد الحالات المؤكدة فيها 52 حالة حتى الآن.