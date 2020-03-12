إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس في صفحاته الرسمية بمواقع التواصل أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء وجودهم في أستراليا.

ووصف هانكس (63 عاما) ما حدث له قائلا "شعرنا أنا وريتا بإصابتنا بنزلة برد، وبعض الألم الجسدي. أصيبت ريتا ببعض الرعشة، وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة أيضا".

وأضاف "وحتى نقوم بما ينبغي فعله، قمنا بإجراء اختبار فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية. سوف نطلع العالم بما سيحدث لنا أولا بأول".

وقال النجم السينمائي إنه وزوجته ويلسون "سيجريان فحوصا ويخضعان للملاحظة والعزل" لأي فترة يتطلبها الأمر.

وهانكس وزوجته هما أول اثنين من كبار مشاهير الولايات المتحدة يعلنان عن إصابتهما بفيروس كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسافر هانكس إلى أستراليا للبدء في تصوير فيلم عن إلفيس بريسلي من المقرر أن يؤدي فيه دور الكولونيل توم باركر، مدير أعمال بريسلي. والفيلم من إنتاج شركة وارنر براذرز.

وقالت الشركة في بيان "علمنا أن عضوا في فريق الشركة من العاملين في فيلم إلفيس الذي يجري الآن التحضير لإنتاجه في غولد كوست في أستراليا أصيب بفيروس كوفيد-19". ولم تكشف الشركة اسم المصاب.

وأضافت "نعمل عن كثب مع الهيئات الصحية المعنية في أستراليا للتوصل لأي أحد ربما يكون قد خالط هذا الشخص والتواصل معه.

وتابعت "نولي دائما صحة وسلامة أعضاء شركتنا الأولوية القصوي، ونتخذ التدابير لحماية كل من يشارك في أعمالنا في أنحاء العالم".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيجري تأجيل تصوير الفيلم.

وفاز هانكس بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم (فيلادلفيا) من إنتاج عام 1994 والذي لعب فيه دور رجل أصيب بالإيدز وفيلم (فورست غامب) في العام التالي. وظهرت ويلسون في أفلام مثل (لا أحد ينام في سياتل) "سليبلس إن سياتل" و(العروس الهاربة) "ران اواي برايد".

وحسب إحصاء أجرته رويترز، أصاب فيروس كورونا 121 ألف شخص في 118 دولة وتوفي أكثر من 4300 شخص بسبب الفيروس. ولقي ما لا يقل عن 37 شخصا في الولايات المتحدة حتفهم بسبب أمراض في الجهاز التنفسي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأربعاء أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي.