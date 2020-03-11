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سياسة

منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا وباءً عالميًا

المدير العام لمنظمة الصحة لعالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي
المدير العام لمنظمة الصحة لعالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي
11/3/2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباءٍ عالمي، وذلك بعدما بلغ عدد المصابين بالفيروس مستوى وباء عالمي.

لا سيَّما وأن انتشار فيروس كورونا خارج الصين بلغ 23 ضعفًا خلال أسبوعين فقط.

وأبدت المنظمة قلقها الشديد لتفشي الفيروس بسرعة غير مسبوقة، منددةً بالتراخي في التعامل مع الفيروس.

مضيفةً أن إيران تبذل ما في وسعها لمواجهة الفيروس بالرغم من ضعف الإمكانيات والإمدادات المتاحة، وأكدت المنظمة دعمها لإيران بالتعاون مع شركاء دوليين.

وشدّدت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة؛ للحد من عدوى الفيروس، وهذا يسهم في تقليل أعداد الوفيات.

من جانبها، سجلت الصين وكوريا الجنوبية انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الإصابات.

هذا وارتفعت الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي إلى 617 حالة، وارتفعت الوفيات في إيران إلى 354 إثر تسجيل 63 حالة وفاة جديدة. 

وقفزت الإصابات في عدد من الدول إلى مستويات مفاجئة؛ فظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين المنقضية 958 إصابة جديدة في إيران. 

واليوم سجلت قطر 238 حالة مؤكدة جديدة، وسجلت البحرين 77 حالة إصابة جديدة، لمواطنين أقبلوا من إيران؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البحرين إلى 189 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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