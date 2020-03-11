كورونا يتوسع.. وفيات إيران في تصاعد ولبنان يغلق كل المطاعم

أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة خلال الأربع

والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي أن حوالي تسعة آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران ودعا الناس إلى الامتناع عن التنقلات غير الضرورية والبقاء في المنزل.

لبنان يغلق المطاعم

في لبنان، أعلنت نقابة أصحاب المطاعم في لبنان، إقفال كافة المطاعم بسبب فيروس كورونا حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

وأعلن المدير العام في وزارة الصحة العامة اللبنانية الدكتور وليد عمار اليوم الأربعاء عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 حالة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن أربع إصابات سجلت في "سيدة المعونات "وأربع إصابات أخرى سجلت في مستشفى "أوتيل ديو".

كان لبنان قد أعلن أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية كان قد نقل من مصر إلى المستشفى خلال الأيام السابقة بحالة حرجة.

أنغيلا ميركل: معظم السكان سيصابون بالفيروس

ميركل: معظم السكان سيصابون بالفيروس

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ما يصل إلى 70 بالمئة من السكان سيصابون على الأرجح بفيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في أرجاء العالم، وأضافت أنه نظرا لعدم وجود علاج له حاليا فإن التركيز ينبغي أن ينصب على إبطاء انتشاره.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم عن انتشار الفيروس "نظرا لأن الفيروس منتشر بينما لا يملك السكان أي تحصين ولا وجود للعلاج، فإن ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من السكان سيصابون بالعدوى".

المستشارة الألمانية، أوضحت بالقول" ينبغي أن تركز العملية على عدم إثقال كاهل النظام الصحي عن طريق إبطاء انتشار الفيروس… الأمر يتعلق بكسب الوقت".

مصر

في مصر، قالت وزارة الصحة المصرية إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 60 وشفاء 27 حالة.

وأشار خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا اليوم، كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إصابتها في مصر 60 حالة.

البحرين 77 إصابة جديدة

من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء إنها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران على متن طائرة أمس الثلاثاء.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لدى سلطات الصحة في البحرين إلى 189 حالة حتى الآن ومن بينهم 30 شخصا تعافوا.. ولم ترد أنباء عن وفيات.

وأقلت أول رحلة طيران أطلقتها وزارة الصحة لإجلاء الرعايا 165 شخصا من إيران منهم 77 تأكدت إصابتهم بالفيروس، وبقية العائدين يجب أن يوضعوا بالحجر الصحي في البحرين.

وسجلت جميع دول الخليج العربية حالات إصابة لكن لم تشهد وفيات، في حين سجلت الكويت اليوم الأربعاء ثلاث حالات إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين 72 شخصا.

الكويت

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 72 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدا لله السند أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتين الأخريين (مصري وسوداني) مخالطين لحالة سابقة.

وأوضح أن عدد المتعافين بلغ اثنين، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم خمس حالات في الرعاية المركزة، إحداها حالة حرجة، وتحدث عن وجود 916 حالة في الحجر الصحي.

إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة فيها إلى 75 شخصا، في حين طالبت الوزارة، السياح بالمغادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح وقت للسياح الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة"، إلا أنها لم تحدد موعدا لذلك.

إخراج مريض بالفيروس من سيارة إسعاف في إندونيسيا

إندونيسيا أول حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفيروس كورونا و هى لامرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية إن المرأة المتوفاة أجنبية / 53 عاما وكانت تعاني فى الأصل من حالات مرضية من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم.

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس، في حين أكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

أول وفاة في بلجيكا

و سجلت بلجيكا اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وقال بيان لوزارة الصحة هناك، إن المريض كان يبلغ من العمر 90 عاما.

وفي بريطانيا قالت الحكومة، إن ركابا بريطانيين من السفينة غراند برنسيس السياحية، التي كانت عالقة قبالة سواحل كاليفورنيا لأيام بسبب تفشي فيروس كورونا على متنها، عائدون الآن إلى البلاد على متن رحلة جوية أمريكية.

وفي مولدوفا قال مسؤولون في قطاع الصحة إن البلاد أغلقت جميع دور الحضانة والمدارس والكليات والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الأربعاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات قد حظرت أمس دخول جميع الأجانب القادمين جوا من مناطق يتفشى فيها الفيروس، وأعلنت مولدوفا تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس إلى الآن دون وفيات.

في بولندا قال رئيس الوزراء، إن جميع المدارس ستغلق أبوابها، في وقت أكدت فيه بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس دون تسجيل وفيات هناك.

وفي أوكرانيا، التي سجلت فيها حالة واحدة، قال رئيس بلدية العاصمة كييف إنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من الخميس وحتى نهاية مارس آذار للحيلولة دون انتشار كورونا.

الهند

وسعت الهند القيود على السفر وأغلقت حدودها مع ميانمار المجاورة لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات في دول منطقة جنوب آسيا اليوم الأربعاء.

ويصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الهند إلى 52 ونصحت السلطات، مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى بلدان موبوءة بالفيروس وطلبت من العائدين من هذه الأماكن عزل أنفسهم في المنزل.في أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات فيما سجلت بنغلاديش أول ثلاث إصابات بالفيروس يوم الأحد.