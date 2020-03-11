كورونا.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية وتركيا تسجل أول حالة

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس إن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وإنها تخضع للعزل الصحي الذاتي، وأنها اتخذت كل الاحتياطات‭‭.

وقالت الوزيرة البريطانية في بيان" إنها اتخذت "كل الاحتياطات الموصي بها" بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) أن دوريس التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالًا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر إنه يشعر "بأسف بالغ" لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، وأضاف "لقد فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل".

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ست حالات.

وقالت وزارة الصحة أيضًا إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373.

1/2: Really sorry to hear Nadine has tested positive for coronavirus. She has done the right thing by self isolating at home, and both NHS and PHE staff have been brilliant. We all wish her well as she recovers. — Matt Hancock (@MattHancock) March 10, 2020

تركيا تسجل أول إصابة

في ذات الشأن قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة صباح اليوم الأربعاء إن مواطنا تركيًا ظهرت عليه أعراض الحمى الشديدة والسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أنه بذلك يصبح الحالة المؤكدة الأولى بالبلاد، مؤكدا أن الرجل في حالة صحية جيدة، وأن عائلته والأشخاص الذين تعامل معهم عن قرب تحت الملاحظة.

وقال قوجة في مؤتمر صحفي "هذه أول حالة مؤكدة في بلادنا، التشخيص جاء في وقت مبكر وإذا كان الفيروس انتشر فإنه محدود، بلدنا مستعد لهذا وجرى اتخاذ كل الإجراءات لمنع انتشاره".

البنتاغون: الإصابات أعلى من العدد الرسمي

من ناحية أخرى اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، والأفراد المرتبطين بهم، ربما يكون أقل من إجمالي عددهم الفعلي، وذلك بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة جندي آخر بالفيروس.

وقال جنرال بالقوات الجوية -بول فريدريكس- في إفادة صحفية بالبنتاغون "أعتقد أن من المرجح وجود المزيد "من الإصابات" بالنظر إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة".

البنتاغون: الإصابات أعلى من العدد الرسمي

إصابات جديدة

في جامايكا أكدت وزارة الصحة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينجستون، لامرأة جاميكية كانت" وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة".

وأوضح بيان الوزارة أن المرأة وصلت إلى الجزيرة في الرابع من مارس/آذار وتواصلت مع نظام الصحة العامة في التاسع من مارس، وتخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين.

وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، في حين قررت باراغواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات، وقال وزير الصحة هناك إنه تأكد ظهور حالتين حتى الآن في البلاد.

وأعلنت بنما يوم الثلاثاء أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، كان وزير الصحة قال يوم الإثنين إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.

رجل يسير في أحد شوارع الحي الصيني في طوكيو-10 مارس

قفزة في الإصابات باليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن البلاد سجلت 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء ظهور المرض.

وأوضحت بيانات الهيئة ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1278 منها 696 من السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 من العائدين على متن رحلات جوية من الصين.

وتم تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء في مقاطعة هيوجو غرب البلاد، وأوضحت الهيئة أن عدد الوفيات بالفيروس في اليابان 19 شخصا منهم سبعة كانوا على متن السفينة دايموند برنسيس.

إصابات جديدة في كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.. في حين جاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

عمال في كوريا الجنوبية يعقمون أحد القطارات -11 مارس

الصين: 24 إصابة جديدة

سجلت الصين اليوم الأربعاء ارتفاعا في الاصابات المستوردة بفيروس كورونا، ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الحالات الآتية من دول أخرى الى تقويض التقدم الذي تم إحرازه في الداخل لوقف تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

وتمكنت الصين من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد الفيروس، ما دفع الرئيس شي جينبينغ الثلاثاء الى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان وإعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقام الأربعاء شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق بسبب الزيادة في الإصابات المستوردة.

وسجلت عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، معظمها من إيطاليا البلد الأكثر تضررا خارج الصين، ست منها في بيجين التي تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من بلدان خطرة بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وحتى الآن أحصت لجنة الصحة 79 حالة مستوردة من الخارج، لكن الصين حققت نقلة نوعية في الحد من الإصابات في الداخل، حيث انخفضت الإصابات في ووهان، حيث تم الإبلاغ عن 13 إصابة الأربعاء، بينما سجلت حالة واحدة أخرى غير مستوردة في البلاد.