كورونا.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية وتركيا تسجل أول حالة

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس إن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وإنها تخضع للعزل الصحي الذاتي، وأنها اتخذت كل الاحتياطات‭‭.

وقالت الوزيرة البريطانية في بيان" إنها اتخذت "كل الاحتياطات الموصي بها" بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) أن دوريس التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالًا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر إنه يشعر "بأسف بالغ" لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، وأضاف "لقد فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل".

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ست حالات.

وقالت وزارة الصحة أيضًا إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373.

1/2: Really sorry to hear Nadine has tested positive for coronavirus. She has done the right thing by self isolating at home, and both NHS and PHE staff have been brilliant. We all wish her well as she recovers.

