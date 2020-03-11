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سياسة

في عيد المساخر.. إسرائيليون يوجهون رسالة لمحمد بن سلمان

أطفال إسرائيليون في الاحتفال بعيد المساخر
أطفال إسرائيليون في الاحتفال بعيد المساخر
11/3/2020

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو، وجه فيه مجموعة من الإسرائيليين رسالة إلى ملك السعودية وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر، إن عددًا من الإسرائيليين اليهود تنكروا بلباس عربي؛ ليوجهوا رسالة بالعبرية للسعودية، تضمنت دعوات للملك السعودي وولي عهده؛ لحمايتهم من فيروس كورونا.

وخاطب الإسرائيليون في المقطع المدون السعودي، محمد سعود، المعروف بتطبيعه مع إسرائيل، مطالبينه بإبلاغ كل السعوديين أن دولة إسرائيل تنتظر اليوم، الذي يحل فيه السلام الرسمي بين الدولتين.

ورد سعود في تغريدة على المقطع قائلًا: "أشكركم أصدقائي، وسيحل السلام، أنا واثق من ذلك".

https://twitter.com/mohsaud08/status/1237676783551610881?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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