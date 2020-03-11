في عيد المساخر.. إسرائيليون يوجهون رسالة لمحمد بن سلمان

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو، وجه فيه مجموعة من الإسرائيليين رسالة إلى ملك السعودية وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر، إن عددًا من الإسرائيليين اليهود تنكروا بلباس عربي؛ ليوجهوا رسالة بالعبرية للسعودية، تضمنت دعوات للملك السعودي وولي عهده؛ لحمايتهم من فيروس كورونا.

وخاطب الإسرائيليون في المقطع المدون السعودي، محمد سعود، المعروف بتطبيعه مع إسرائيل، مطالبينه بإبلاغ كل السعوديين أن دولة إسرائيل تنتظر اليوم، الذي يحل فيه السلام الرسمي بين الدولتين.

في أجواء عيد المساخر تنكر عدد من الإسرائيليين اليهود بلباس عربي ووجهوا رسالة بالعبرية للسعودية 🇸🇦@yankihebrew pic.twitter.com/TDuh4rg94w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2020

ورد سعود في تغريدة على المقطع قائلًا: "أشكركم أصدقائي، وسيحل السلام، أنا واثق من ذلك".

https://twitter.com/mohsaud08/status/1237676783551610881?ref_src=twsrc%5Etfw