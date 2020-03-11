فيديو خاص بالجزيرة مباشر: اليونان تنقل لاجئين في ظروف غير إنسانية لوجهةٍ غير معلومة

حصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو من داخل سفينة حربية يونانية، وفيها عدد من اللاجئين في ظروف نقل غير إنسانية.

وتمكّن مراسل الجزيرة محمد الرماش من الحديث إلى بعض اللاجئين على متن السفينة اليونانية العسكرية، منهم والدة الطفل سيدون (عمره 5 سنوات) الغارق في عرض البحر، وفق ما أكده -في وقتٍ سابق- المتحدث باسم شرطة ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية إثر غرق مركبٍ يُقل 50 مهاجرًا، في حين نُقل طفل آخر إلى المستشفى.

تتضارب الرواية اليونانية مع رواية اللاجئين، اليذ يؤكدون تعمّد خفر السواحل اليونانية إغراق قاربهم (رويترز-أرشيفية)

وخلال حديث مراسل الجزيرة مع بعض المحتجزين على متن السفينة الحربية اليونانية، أفاد شاهد عيان من اللاجئين وفاة طفل عراقي الجنسية عمره ما بين 15 – 20 يومًا، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات اليونانية -عبر بيانٍ نشرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية- أيّ وفيات جديدة، فضلًا عن أن اللاجئين أغرقوا أنفسهم، وأن قوات خفر السواحل اليونانية كانت تساعدهم.

هذا وتمنع السلطات اليونانية الصحفيين من التحدث إلى اللاجئين، أو حتى الاقتراب من السفينة.

تمنع السلطات اليونانية التواصل مع اللاجئين بأي وسيلة (الجزيرة مباشر)

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وكانت السفينة تُقل على متنها عائلات من أفريقيا وأفغانستان وسوريا، يزيد مجموعهم عن مائة شخص، لم تُعلن اليونان عن الوجهة التي سيُنقل المهاجرون إليها، لكن مصدرًا للجزيرة مباشر رجّح أنها تتجه إلى ميناء أثينا العسكري.

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ويوضح المقطع أن العدد الأكبر من المهاجرين نساء وأطفال، تنقلهم سفينة حربية في ظروف النقل غير الإنسانية، إذ لا توجد وسيلة تدفئة للاجئين، لا سيّما في ظل الظروف الجوية شديدة البرد، ولم يُسمح للاجئين بشحن هواتفهم في إطار التعتيم على مسار حركة السفينة.

كانت السلطات اليونانية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي 3 مارس/آذار، محاميًا التقط بعض الصور للسفينة، والتي كانت راسيةً أربعة أيام في ميناء ليسبوس، الواقع على الحدود اليونانية التركية، ولم تدخل السفينة مساعدات كبيرة.

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