صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم تثير غضب السعوديين وأرامكو تعتذر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخط عقب تداول صور لعامل آسيوي يرتدي صندوق يحمل معقمًا للموظفين داخل مباني شركة أرامكو ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية خليجية وعنصرية وإهانة" من الشركة لأحد العمال وتجاهل لصحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".

طبقية خليجية

اهداء من أرامكو pic.twitter.com/FpWsUNw7mE — هشام فقيه (@HishamFageeh) March 10, 2020

ووصف المعلقون الصور بأنها "تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وامتهان لكرامة الإنسان"، وطالبوا الشركة بالاعتذار وتعويض هذا العامل ماديًا ومعنويًا ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.

وقد اعتذرت شركة أرامكو -عملاق النفط في السعودية- على تويتر، ونوهت إلى أن العامل "أحد الزملاء"، مؤكدة أن هذا التصرف جاء تأكيدًا على أهمية التعقيم ولم تتخذ موافقة مسبقة عليه من الجهات المعنية بالشركة.

وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.

وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

https://twitter.com/TA_Goldei/status/1237437014389264391?ref_src=twsrc%5Etfw

وش الفايده يعني ، لو سعودي ولا خليجي ماحتى تجرأو يكلمونه ويقولو له يسوي الشي ذا .

لكن الطبقيه الأستقراطيه في الخليج مقرفه https://t.co/l6Cjgeixgq — عبدالعزيز بن فهد ☤ (@Azizologisst) March 10, 2020

يلعن كل شئ. https://t.co/uUkVKMBlur — Dima ديما صادق (@DimaSadek) March 10, 2020

صاحب الفكرة لازم يتعاقب اعتذارك لا يقدم ولا يؤخر نقل صورة سيئة عن الوطن وعنا كشعب لن تمر مرور الكرام خاصة بعد أن استغلها الأعداء في الإساءة إلينا — Mohammed Al bakhit 🇸🇦 (@mohbk13) March 10, 2020