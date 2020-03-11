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شاهد: صيني يتعرض للتنمر في الجزائر بسبب كورونا ونشطاء يتضامنون معه

فيروس كورونا يثير الذعر في عددٍ من دول العالم
فيروس كورونا يثير الذعر في عددٍ من دول العالم
11/3/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الجزائر، مقطع فيديو يُظهر أحد الشباب الصينيين المقيمين بالجزائر، وهو يعاني من تنمر بعض الشباب في ولاية سكيكدة بسبب فيروس كورونا .

ونشر الشاب الصيني الفيديو على حسابه في فيسبوك، وكتب معلّقًا: "إن الأمر الفظيع ليس الفيروس، بل الجهل".

وأثار المقطع حفيظة كثيرين من رواد مواقع التواصل الجزائريين، مستنكرين سلوك هؤلاء الشباب تجاه المواطن الصيني، ووصفوه بالسلوك الدخيل على الثقافة الجزائرية، متضامنين -في الوقت نفسه- مع الشاب الصيني.

في السياق، تعرض عدد من الشباب الآسيوي للتنمر جراء تفشي فيروس كورونا، وظهرت مقاطع توثِّق حالات تنمر في مصر والسعودية والجزائر ودول أخرى. 

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يُذكر أن فيروس كورونا قد ظهر في مدينة ووهان -الواقعة بمقاطعة هوبي- الصينية، وأصاب حتى الآن 121 ألفًا و564 شخصًا حول العالم، لقي 4373 منهم حتفهم، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 66 ألفًا و239 . 

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 70 في المئة من المصابين بالفيروس في الصين (وعددهم 80 ألفًا و969 شخصًا) قد تعافوا تمامًا، ويبلغ عددهم 61 ألفًا و656 صينيًا، في حين قضى 3162 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

وفي مؤتمرٍ صحفي الإثنين الماضي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، إن 93 في المئة من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين (80969 إصابة)، وإيطاليا (10149 حالة)، وإيران (9000 إصابة)، وكوريا الجنوبية (7755 حالة). 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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