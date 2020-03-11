حوار نادر بين مواطن ووزير يحظى بإشادة كبيرة بين السودانيين

لقيت تغريدة لوزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل السوداني، هشام بن عوف، تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين السودانيين عبر منصات التواصل.

وكتب الوزير السوداني، تعليقا على مغرد عبر تويتر، نشر صورة لجسر " النيل الأزرق " في الخرطوم، توضح عدم وجود جزء من السياج الحديدي ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وشكر ابن عوف في تغريدته المواطن الذي قام بنشر الصورة، وأكد "أنه تم التحري عن الصورة والاتصال فورًا بالولاية المعنية" وأضاف أنه سيتابع ترتيبات السلامة المهنية وسيوافيه بما يحدث.

شكراً جزيلاً على التنبيه. تم التحري عن الصورة والاتصال فوراً بالولاية . بالرغم من غلق مسار المشاة لعمل تجهيزات انشائية الا ان ترك الفجوة خطر على العمال ومهندسي المشروع اثناء عمل الصيانة.

ساتابع الوعود بعمل ترتيبات السلامة المهنية واوافيك بالمستجدات اليوم. — Hashim Ibnauf مكتب وزير الدولة هاشم ابن عوف (@HashimIbnauf) March 10, 2020

ووجد حساب الوزير، هاشم بن عوف استحسانا من قبل المغردين السودانيين منذ بدء استخدامه لتويتر، حيث قام الوزير الشاب أيضًا بنشر وظائف عبر حسابه على تويتر وموقع "لينكدإن" بوزارة البنى التحتية والنقل في السودان.

كما قام الوزير بنشر مقطع فيديو على حسابه منذ بداية تكليفه معلنا عن تكليفه بمنصب وزير دولة بوزارة البنى التحتية والنقل موضحا سيرته الذاتية وخبراته بالإضافة لرؤيته لعمل الوزارة.

خلال تواجدي في قطر، استعداداً للعودة لأرض الوطن لمباشرة العمل في الوزارة، قمت بالاستفادة من هذه الفترة بالقيام بعدد من الزيارات الرسمية بعد الاتصال والتنسيق مع سعادة الوزير المهندس هاشم طاهر وزير البنى التحتية والنقل. يوم السبت 1 فبراير قمت بلقاء سعادة pic.twitter.com/cMQvURqPbe — Hashim Ibnauf مكتب وزير الدولة هاشم ابن عوف (@HashimIbnauf) February 7, 2020

وولد هاشم محمد بن عوف، في 29 مايو 1975 في ولاية ماري لاند بالولايات المتحدة وتخرج من جامعة الخرطوم كلية العمارة بمرتبة الشرف عام 1998.

ونال درجة الماجستير في هندسة المنتوج العمراني من معهد تقني في نيوجيرسي، تضمّن تركيزا على دراسات الاستدامة في تصميم المباني والتدقيق في التصميم والإنشاء، إلى حين تعيينه وزيرا للدولة للبنية التحتية، كان هاشم يشغل منصب كبير المعماريين في مشروع محطات سكك الحديد القطرية وخاصة مشروع المترو الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

اشكرك السيد الوزير على سرعة الاستجابه هذا ماكنا نفتقده سابقاوفقكم الله وسدد خطاكم — سليمان محمد🇸🇩 (@FnDukYVRxooUHk7) March 10, 2020

في عام 2019.. قامت المبادرات الهندسية السودانية التي عمل بها، بتنظيم ورش عمل لتكوين المكاتب الاستشارية للوزارات المرتقبة لمساندة الحكومة الانتقالية ورفدها بالأفكار، وشارك فيها عدد من الخبراء، منهم 5 خبراء تم اختيارهم من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وزراء في طاقمه.

وفي نوفمبر من العام 2019 قامت المبادرة بتسليم الحكومة الانتقالية ممثلة في الوزير هاشم طاهر شيخ طه تقرير أولويات التنمية العمرانية والبنى التحتية والنقل المقدمة من قبل مبادرة التنمية العمرانية وعرض الاستراتيجية المستقبلية للتنمية العمرانية.

استجابة فورية ومتابعة رائعة من سعادة الوزير.. شكرا جزيلا حكومة الثور#محاوله_اغتيال_حمدوك — د.محمد فضل المولي سلمان Dr.Mohammed fudlemoula (@mohammedfudlemo) March 10, 2020

وتعتبر مبادرة التنمية العمرانية هي الأولى التي تنظم تصور متكامل للتحديات الماثلة ومقترحات عملية لحلها مع سيناريوهات وأولويات محددة معززة بخطة عمل تنفيذية واضحة لكل من الأهداف العاجلة والقصيرة والطويلة الأمد.

في يوم 21 يناير 2020 تم تعيين، هشام بن عوف وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

السلام عليكم ورحمة الله،

معاكم هاشم ابن عوف. قبلت تكليفي بمنصب وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، وأسأل الله أن تكون فرصة لخدمة الوطن والمواطن السوداني

أود أن أترك هذا الفيديو القصير الذي أقدم فيه نفسي وأشرح رؤيتي pic.twitter.com/eNeYKrllGG — Hashim Ibnauf مكتب وزير الدولة هاشم ابن عوف (@HashimIbnauf) February 7, 2020