تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات هي "لوافدين من المخالطين لثلاث حالات تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد">

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها "هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف Yصابة الوافدين الثلاثة">

وقال مسؤولون من الوزارة في مؤتمر صحفي إن 90 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا اكتشفت عن طريق التقصي النشط للمخالطين والكشف المبكر وعزل الحالات المؤكدة.

وأوضح المسؤولون أنه تم اكتشاف الحالات الجديدة المصابة بعد إجراء نحو 6 آلاف فحص، مشيرين إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى المخالطين للمصابين بفيروس كورونا لمنع انتشار الفيروس.