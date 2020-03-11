الإمارات: المعتقلة مريم البلوشي تحاول الانتحار في سجن الوثبة

أفادت مصادر حقوقية أن معتقلة الرأي، مريم البلوشي، داخل سجن الوثبة في أبو ظبي، حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها لتدهور حالتها النفسية.

وتراجعت حالة البلوشي النفسية عقب تلقيها تهديدات بتلفيق قضية جديدة ضدها.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن السلطات هددت المعتقلة البلوشي بعد رفضها تسجيل اعترافات لإدانتها وكشفها لانتهاكات تعرضت لها داخل سجن الوثبة.

#عاجل #أنقذوا_مريم

كشف مصدر حقوقي عن اقدام معتقلة الرأي الإماراتية مريم على محاولة الانتحار وذلك بقطع شرايين يدها بعد أن تدهورت حالتها النفسية بشكل كبير وهو ماثير مخاوف كبيرة وحقيقة على سلامة وحياة البلوشي.https://t.co/lG6Vz6Lb38 pic.twitter.com/ehN112QhhE — الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) March 11, 2020

من جهته، أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن البلوشي والمعتقلة أمينة العبدولي تواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي وظروف السجن.

الإمارات: تدهورت الحالة النفسية لمعتقلة الرأي"مريم البلوشي" مما دفعها للقيام بقطع شريان يدها وذلك بعد تهديدها بتلفيق قضية جديدة لرفضها تسجيل"اعترافات"لبثها على القنوات الرسمية. يذكر أنها نقلت لزنزانة انفرادية في #سجن_الوثبة في منتصف فبراير 2020#SaveMariam pic.twitter.com/i9aqZEIenz — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) March 11, 2020

وكان جهاز أمن الدولة في الفجيرة قد اعتقل أمينة العبدولي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد تغريدات نشرتها على تويتر.

المعتقلة الإماراتية مريم البلوشي (مواقع التواصل)

وجاء اعتقال مريم البلوشي على خلفية تبرعها بمبالغ مالية لعائلة سورية، وحكم القضاء الإماراتي بحبس أمينة مدة 5 سنوات، ومريم مدة 7 سنوات بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية، وفق المركز الدولي للعدالة.