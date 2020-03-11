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سياسة|الإمارات

الإمارات: المعتقلة مريم البلوشي تحاول الانتحار في سجن الوثبة

معتقلة الرأي مريم البلوشي
معتقلة الرأي مريم البلوشي
11/3/2020

أفادت مصادر حقوقية أن معتقلة الرأي، مريم البلوشي، داخل سجن الوثبة في أبو ظبي، حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها لتدهور حالتها النفسية.

وتراجعت حالة البلوشي النفسية عقب تلقيها تهديدات بتلفيق قضية جديدة ضدها.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن السلطات هددت المعتقلة البلوشي بعد رفضها تسجيل اعترافات لإدانتها وكشفها لانتهاكات تعرضت لها داخل سجن الوثبة.

من جهته، أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن البلوشي والمعتقلة أمينة العبدولي تواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي وظروف السجن.

وكان جهاز أمن الدولة في الفجيرة قد اعتقل أمينة العبدولي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد تغريدات نشرتها على تويتر.

المعتقلة الإماراتية مريم البلوشي (مواقع التواصل)

وجاء اعتقال مريم البلوشي على خلفية تبرعها بمبالغ مالية لعائلة سورية، وحكم القضاء الإماراتي بحبس أمينة مدة 5 سنوات، ومريم مدة 7 سنوات بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية، وفق المركز الدولي للعدالة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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