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أصغر مصابة بكورونا في فلسطين تغزو منصات التواصل

الطفلة المصابة تبلغ من العمر عامين وظهرت برفقة والدها
الطفلة المصابة تبلغ من العمر عامين وظهرت برفقة والدها
11/3/2020

تداول نشطاء فلسطينيون صورة لطفلة صغيرة مصابة بفيروس كورونا مع والدها الذي يرتدي ملابس الوقاية البيضاء الكاملة.

وتظهر الصورة التي نشرها عطا جبر مسؤول إعلامي بالهلال الأحمر الفلسطيني، أصغر طفلة فلسطينية، والبالغة من العمر عامين، مصابة بفيروس كورونا، برفقة والدها في مدينة بيت لحم.

وتفاعل الناشطون مع الصورة التي اعتبروها مؤثرة ومبكية، وغيّرت من ملامح اللعب بين طفلة ووالدها. وأضاف النشطاء أن الطفلة بصحة جيدة.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين قد وصل إلى 29 إصابة بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة في بيت لحم بالضفة الغربية.

https://twitter.com/abomalk20020/status/1237672432879665153?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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