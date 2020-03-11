أصغر مصابة بكورونا في فلسطين تغزو منصات التواصل

تداول نشطاء فلسطينيون صورة لطفلة صغيرة مصابة بفيروس كورونا مع والدها الذي يرتدي ملابس الوقاية البيضاء الكاملة.

وتظهر الصورة التي نشرها عطا جبر مسؤول إعلامي بالهلال الأحمر الفلسطيني، أصغر طفلة فلسطينية، والبالغة من العمر عامين، مصابة بفيروس كورونا، برفقة والدها في مدينة بيت لحم.

وتفاعل الناشطون مع الصورة التي اعتبروها مؤثرة ومبكية، وغيّرت من ملامح اللعب بين طفلة ووالدها. وأضاف النشطاء أن الطفلة بصحة جيدة.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين قد وصل إلى 29 إصابة بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة في بيت لحم بالضفة الغربية.

صورة أصغر مصابة #فيروس_كورونا في فلسطين ..💔😢

ربي يشفيكي ويرفع البلاء عنك وعن كل #فلسطين pic.twitter.com/iBdbQ4qutN — المصور وليد الدردساوي 🇵🇸 (@waleed_Emad92) March 11, 2020

https://twitter.com/abomalk20020/status/1237672432879665153?ref_src=twsrc%5Etfw