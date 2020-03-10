10 مارس/آذار: أحدث تطورات انتشار الفيروس كورونا في العالم

تجاوز عدد الإصابات بالفيروس كورونا المستجد حول العالم 118418 حالة في أكثر من 100 بلد ومنطقة، تعافى منهم 65105 حالة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 4267 نفسًا.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، الثلاثاء 10 مارس/آذار:

الصين

بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين – باستثناء هونغ كونغ وماكاو – 80 ألفًا و761 بينها 26 حالة جديدة، وبلغت الوفيات الجديدة 17 حالة، لترتفع الوفيات إلى 3136 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس ليبلغ 60115 حالة.

يذكر أن الوباء ظهر في ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

إيطاليا

بدأت اليوم حالة الإغلاق الكامل للبلاد، وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حالة الإغلاق، مطالبًا الناس البقاء في منازلهم..

ووصل عدد المصابين بالفيروس كورونا في إيطاليا حتى اليوم إلى 10149 شخصا، وفق وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية..

كما بلغ عدد الوفيات الجديدة، الثلاثاء، 168 حالة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 631 حالة، في حين تعافى 1004 مصابين بالفيروس.

ولا يزال تفشي المرض مركَّزًا في شمال إيطاليا، إذ بلغ عدد الحالات 5469 في إقليم لومبارديا و1386 في إميليا – رومانيا و744 في فينيتو، وفي لاتسيو، الإقليم الذي يضم روما، بلغت حالات الإصابة 102 حالة.

إيران

أعلنت إيران، الثلاثاء، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8042 إصابة.

وسُجّلت 54 حالة وفاة جديدة؛ ليزيد عدد الوفيات في إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 291 وفاة.

وبذلك تحتل إيران المركز الثالث بعد الصين وإيطاليا بين الدول المتضرّرة من فيروس كورونا المستجد.

فرنسا

ظهرت اليوم 372 حالة إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في فرنسا 1784 حالة، تعافت منهم 12 حالة، في حين توفيت ثلاث حالات جديدة؛ لتزيد حالات الوفاة إلى 33 حالة.

لبنان

أعلنت لبنان، الثلاثاء، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 52 حالة، تعافت منها حالة واحدة حتى اليوم.

ألمانيا

أعلن نادي بروسيا دورتموند عن إقامة مباراته أمام ضيفه شالكه، السبت المقبل، بالجولة 26 من الدوري الألماني بدون حضور جماهيري، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1458 حالة، منها 234 حالة جديدة، توفيت حالتان، وتعافت 18 حالة.

إسبانيا

عبر حسابه على تويتر، أعلن حساب الدوري الإسباني لكرة السلة، منذ قليل، إقامة مباريات الأسبوعين المقبلين من دون حضور جماهيري منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أعلن حساب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" -عبر تويتر- عن إقامة مباريات الجولتين المقبلتين بدءًا من، الثلاثاء، بدون جمهور، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وسجلت الإصابات المؤكدة الجديدة 459 حالة، ما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 1690 حالة وفق آخر حصيلة أدلت بها وزارة الصحة، تعافت منها 135 حالة، في حين بلغت الوفيات الجديدة 5 حالات؛ لترتفع إلى 35 حالة وفاة.

قطر

سجلت قطر ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، وجمّدت الفعاليات الجماهيرية واللقاءات الجماهيرية حتى إشعارٍ آخر، وذلك للحد من انتشار كورونا.

كما بدأ اليوم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب حتى إشعار آخر.

وحثت وزارة الصحة العامة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تعافي 5 حالات؛ ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 17 حالة.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الإمارات بلغت 74 حالة، منها 15 حالة إصابة جديدة، ولم تُسجّل حالات وفيات حتى الآن.

مصر

قالت وزارة الصحة المصرية -في بيان عبر فيسبوك- إن 26 مصابًا بفيروس كورونا تعافوا من أصل 59 إصابة مؤكدة.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير السياحة والآثار، خالد العناني، أكدا خلاله أن مصر سبقت العالم في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام حرصًا على الصحة العامة وسلامة نزلاء السجون.

يذكر أن حالة واحدة لقيت حتفها في مصر نتيجة الإصابة بالفيروس، وتعود لألماني كبير السن.

جورجيا

سجلت جورجيا 15 حالة مصابة بالفيروس، وتخضع 178 حالة للحجر الصحي، بينما توجد 57 حالة تخضع للإشراف الطبي، حسب آخر إحصائية رسمية اليوم.

تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم -عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك- تأجيل مباراة كأس السوبر بين الترجي الرياضي والصفاقسي لموعد يتم تحديده لاحقًا؛ منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحاد التونسي قد أصدر أمس منشورًا عبر صفحته أكد فيه إجراء مباراة السوبر ،الأحد المقبل، إلا أن تطورات الأحداث بشأن الفيروس المستجد؛ دفعت الاتحاد -اليوم- إلى إصدار قرار بتأجيل المباراة.

المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية ثالث إصابة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي في مدينة مراكش.

إسرائيل

أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، كميل أبو ركن، إغلاق معبر اللنبي أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين اعتبارًا من عصر اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8 حالات إصابة صباح اليوم؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 58 حالة مؤكدة حتى الآن.