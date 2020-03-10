وزير الري المصري: آبي أحمد لم يحترم قسمه أمام السيسي (فيديو)

تسببت تصريحات لوزير الري المصري محمد عبد العاطي، في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تدبير أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا.

وقال الوزير المصري في تصريحات على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يوفي بقسمه أمام الكاميرات وأمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة بعدم المساس بالأمن المائي لمصر، وإنه يخشى توقيع اتفاق يلزمه بما يقول.

وتساءل الوزير "أين هذا الكلام على الورق؟"، معربًا عن تعجبه من تراجع إثيوبيا عن وعودها وتصريحاتها بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه نهر النيل.

وأضاف "كنت أعمل في البنك الأهلي في 2006، وفكرت آنذاك الذهاب للاستثمار في إثيوبيا ومساعدتهم في الزراعة وإقامة مشروعات هناك، لكنهم لم يتعاونوا".

وانقسمت تفاعلات الناشطين على المنصات المصرية، وانتقد جزء من المغردين تلك التصريحات واعتبروها لا ترقى لحجم الأزمة التي توجد فيها الدبلوماسية المصرية إزاء موضوع سد النهضة.

وقال آخرون إن التصريحات هي بمثابة تمهيد للقبول بالأمر الواقع بعد تقدم أشغال بناء السد.

والأربعاء الماضي، تبنت الجامعة العربية قرارا "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا"، وسط تحفظ سوداني، ورفض إثيوبي.

وهو ما دعا القاهرة لاتهام إثيوبيا بالسعي إلى "الهيمنة" على نهر النيل، و"العناد" في المفاوضات، وسط دعوة سودانية الأحد للطرفين للعودة لطاولة المفاوضات للوصول لاتفاق يرضي الجميع.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

كلام يحرق دم أي مصري

عنده دم أو وطنية تجاه البلد

وزير الري يقول أن إتفاق واشنطن مع أثيوبيا كان يحقق الحد الأدني من مصلحة مصر

طيب ليه ياسيسي وافقت علي الحد الأدني؟

وكمان أثيوبيا مش موافقة علي الحد الأدني

إيه المهانة والذل والخيانة والتفريط في مقدرات مصر دي؟https://t.co/uSCzlH5vKL — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 9, 2020

https://twitter.com/Mamdouh_Hamza/status/1237262488028303360?ref_src=twsrc%5Etfw

كلام وزير الرى النهارده مهين وكان شكله يكسف لما نوصل للمستوى ده من المهانه وبقينا بنتعامل على ان السد امر واقع وقاعدين نهرتل فى التداعيات..

وربنا يلطف بينا https://t.co/I1JFcx2lBu — AhMd (@ahmdgawad) March 9, 2020

بطالب باقالة وزير الري .. تصريحاته تنم عن غباء وجهل عميق وعدم دراية بحجم القضية وطبيعة الموقف وفي رعونة في الموقف المصري واستهانة واستهتار الى ابعد حد .. ده هو وقت تحول الموقف المصري .. دلوقتي حالا هو وقت تغيير وتطور الموقف المصري .. ده وقت تصعيد الموقف المصري — salma (@salma3assem) March 10, 2020

عمرو أديب بيسأل وزير الرى

بعد إصرار إثيوبيا على ملء السد ووضوح نواياهم فى عدم إتمام المفاوضات وتعمدهم إضاعة الوقت..ماذا بعد؟؟

طبعا السؤال واضح ويكاد يكون الإجابة عليه على لسان كل مصرى

رد الوزير…قللنا زراعة الرز 😂😂😂 — AmalGabr (@AmalGabr11) March 9, 2020