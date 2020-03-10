وزيرة الصحة المصرية: سبقنا العالم في مواجهة كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن حالات الإصابة في مصر بلغت 59 حالة، منها 8 حالات بشكل مباشر.

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة، خالد العناني، مساء اليوم، أن 51 حالة اكتُشفت عبر حالة تقصٍ جماعي وخطة احترازية نفذتها الوزارة.

مؤكدةً أن حالات الإصابة في المركب السياحي، اكتُشفت من خلال الفحص العشوائي، وبلغ عددها 45 حالة من دون أعراض، وأن 25 حالة منها ثبت أنها سلبية خلال تحليلٍ أُجري ظهر اليوم.

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وقالت هالة زايد إن حالة واحدة جاءت من العمرة، وأخرى أقبلت من دبي، وإن حالاتٍ أخرى عانت من ارتفاع درجة الحرارة، ما أدى إلى فحصها والتأكد من إصابتها بالفيروس.

وقالت الوزيرة إن مصر من الدول منخفضة الإصابات، وإنها تتخذ إجراءات احترازية لم تُتخذ في أي دولة في العالم، مع مراجعة وتقصٍ للمراكب النيلية والفنادق الثابتة في الأقصر وأسوان، وجُمعت اليوم 558 عينة، وجميعها سلبية النتيجة.

وفي السياق، قالت هاله زايد إن مصر من أول أربع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا امتلكت كواشف فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن استيراد كواشف سريعة، تظهر نتيجتها خلال 30 دقيقة؛ لتطبيقها في معابر مصر البرية والبحرية والجوية.

وعن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، قالت إن الوزارة تنسق باستمرار مع المنظمة، وإن البيانات المصرية مدقَّقة ومحدثة أولًا بأول.

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من جانبه، قال وزير السياحة المصري إن 900 ألف سائح زاروا مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بزيادة وصلت 4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وأضاف العناني أن 210 آلاف سائح زاروا مصر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الجاري، وأن المراكب النيلية في الأقصر وأسوان على متنها اليوم 8700 سائح، بنسبة إشغال 56%.

واستطرد العناني قائلًا إن فيروس كورونا أدى لانحسار السياحة عالميًا، ومن ثَمَّ تراجعت السياحة في مصر وهذا أمر متوقع.

أدار المؤتمر الصحفي، وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، وقال إن مصر ليس لديها ما تخفيه سواء بخصوص فيروس كورونا أو غيره.