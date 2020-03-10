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سياسة

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر بسبب كورونا

تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
10/3/2020

أطلق ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين مؤقتا، لتخفيف الزحام أسوة بدول أخرى.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية وقف زيارات السجون 10 أيام؛ خشية انتشار عدوى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، قال المحامي، خالد علي: هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم؟  

ومن جهتها، وصفت الحقوقية، ليلى سويف، قرار تعليق الزيارة في السجون بأنه تكدير وتجويع للمعتقلين.

https://twitter.com/AliSaif02087306/status/1237244773309743104?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت وزارة الداخلية قد قررت، يوم أمس الإثنين، إيقاف زيارات السجون عملًا بقرار الحكومة المصرية منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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