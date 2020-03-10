مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر بسبب كورونا

أطلق ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين مؤقتا، لتخفيف الزحام أسوة بدول أخرى.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية وقف زيارات السجون 10 أيام؛ خشية انتشار عدوى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، قال المحامي، خالد علي: هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم؟

ومن جهتها، وصفت الحقوقية، ليلى سويف، قرار تعليق الزيارة في السجون بأنه تكدير وتجويع للمعتقلين.

حد يقول للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بما انه بيحاول يعمل تغييرات في قوانين واجراءات وطرق تلقي الشكاوى: خرجوا الناس من السجون خرجوا كل الاطفال من السجون، خرجوا الناس اللي صحتهم بتدهور بقالهم شهور والداخلية بتهمل في رعايتهم عن عمد عشان يتعبوا، — Mona Seif (@Monasosh) March 9, 2020

والله لو افراج مؤقت ليحموا حياتهم من اللي ممكن يحصل ،، ايران افرجت عن المحكومين اقل من ٥ سنين ٥٦ الف سجين https://t.co/4XiR0P68Iu — Amal Soliman (@SolimanAmal) March 9, 2020

https://twitter.com/AliSaif02087306/status/1237244773309743104?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت وزارة الداخلية قد قررت، يوم أمس الإثنين، إيقاف زيارات السجون عملًا بقرار الحكومة المصرية منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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