كورونا يقترب من البيت الأبيض.. ترمب يصافح نائبا يحتمل إصابته بالفيروس (فيديو)

انتشر فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرجع ليوم الجمعة الماضي يصافح فيه النائب دوغ كولينز الذي كان قد أعلن الإثنين أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا رغم عدم ظهور"أية اعراض" عليه.

وكان النائب الجمهوري في الكونغرس، دوغ كولينز قد أوضح في بيان أن منظمي مؤتمر كبير للمحافظين والمعروف بـ (سيباك) الذي عقد نهاية شباط/فبراير قد ابلغوه أنه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها انه مصاب بفيروس كورونا.

وقال: "رغم أنني اشعر بأنني في صحة جيدة ولا اشعر بأية أعراض، قررت ان اضع نفسي طوعا في الحجر الصحي (…) لمزيد من الحذر".

وكولينز كان قد رافق الرئيس الأمريكي الجمعة خلال زيارة رسمية إلى أتلانتا بولاية جورجيا، وصافح بعض الأشخاص، وبدا واقفًا تمامًا خلف ترمب.

Video from Friday shows President Trump shaking hands with Rep. Doug Collins, who just confirmed that he is self-quarantined after coming into contact with someone recently diagnosed with coronavirus https://t.co/ArWlKp4pIj pic.twitter.com/2wHIlDLOST

— CBS News (@CBSNews) March 9, 2020