شركة دواء أمريكية تعلن توصلها لعلاج محتمل لفيروس كورونا

أكدت شركة إنوفيو (Inovio) الأمريكية أنها توصلت لتصميم لقاح الحمض النووي للمصل العلاجي لفيروس كورونا المستجد، والذي تمت تسميته بـ (INO-4800).

وقال د. جوزيف كيم رئيس شركة إنوفيو والمدير التنفيذي لها -في بيان اطلعت عليه الجزيرة مباشر- إن تجارب العقار ما قبل السريرية تجري حاليًا إذ تم إنتاج عينات أولية.

أما التجارب السريرية فستبدأ بحلول أبريل/نيسان المقبل داخل الولايات المتحدة، وبعدها الصين وكوريا الجنوبية حيث يصيب الفيروس أعدادًا كبيرة من الأشخاص، على أن يتم إنتاج مليون جرعة علاجية بحلول نهاية العام الجاري،وفق رئيس الشركة.

وفيما يلي الجدول الزمني للشركة لتطور اللقاح المعالج لكورونا:

31 ديسمبر/كانون الأول 2019: علم علماء الشركة بظهور فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انتشار مرض يصيب الجهاز التنفسي في مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس بالصين.

10 يناير/كانون الثاني 2020: الباحثون الصينيون يشاركون التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد. وتصمم شركة إنوفيو inovio لقاح الحمض النووي INO-4800 في ثلاث ساعات بعد تلقيهم للتسلسل الجيني وباستخدام تقنيتها الخاصة بتكنولوجيا منصة أدوية الحمض النووي. وصمم لقاح INO-4800 بحيث يماثل التسلسل الجيني للفيروس بشكل تام.

23-10 يناير/كانون الثاني 2020: يسابق علماء الشركة الزمن لتصنيع لقاح INO-4800 ويبدؤون التجارب ما قبل السريرية.

23 يناير/كانون الثاني 2020: تستلم شركة إنوفيو منحة تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء (CEPI) لتمويل التجارب ما قبل السريرية الجارية والتطور السريري المبدئي للقاح.

23 يناير/كانون الثاني إلى 29 فبراير/شباط 2020: تستمر التجارب ما قبل السريرية، مع استجابات المناعة التي تجري على الحيوانات، وتطوير تصاميم التجارب السريرية على البشر.

مارس/آذار 2020: الاستمرار في التجارب ما قبل السريرية، والانتهاء من تصميم التجارب السريرية البشرية، وتحضير أكثر من 3 آلاف عينة تجريبية من أجل التجارب السريرية بالولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة لتطوير خطط التصنيع واسع النطاق.

أبريل/نيسان 2020: تبدأ التجارب السريرية على 30 متطوعا سليما بالولايات المتحدة، وبعدها تبدأ التجارب السريرية فورا في الصين وكوريا الجنوبية

خريف 2020: يتم تقديم نتائج التجارب السريرية ونشرها.

نهاية 2020: يتم إنتاج مليون جرعة من لقاح الحمض النووي INO-4800 لعلاج فيروس كورونا كوفيد-19 ( COVID-19).

وفي مطلع الشهر الجاري، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن بلاده ستشرع خلال ستة أسابيع في إجراء تجارب مخبرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا، لكنه استبعد أن يجهز اللقاح خلال هذا الموسم وإنما ربما بحلول الصيف.

وأضاف بنس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن الإدارة تعمل مع شركات وباحثين من أجل التوصل إلى علاج للفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم معظمهم في الصين.