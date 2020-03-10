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شاهد: طواقم طبية صينية ترقص فرحا بعد تعافي مرضى كورونا

الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفقد إجراءات الطوارئ لمكافحة كورونا
الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفقد إجراءات الطوارئ لمكافحة كورونا
10/3/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية طواقم طبية في الصين ترقص فرحا للاحتفال بتعليق الأعمال بعد تعافي جميع المرضى في بعض المستشفيات المؤقتة.

ونشرت "شبكة تلفزيون الصين" اللقطات دون أن تحد موقع تلك المستشفيات أو أسمائها.

وأضافت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى ووهان، مركز تفشي كوفيد-19، اليوم الثلاثاء لتفقد أعمال الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان.

وسجلت الصين 80761 حالة إصابة بالفيروس منذ اكتشاف الفيروس في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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