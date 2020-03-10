شاهد: طواقم طبية صينية ترقص فرحا بعد تعافي مرضى كورونا

أظهرت لقطات تلفزيونية طواقم طبية في الصين ترقص فرحا للاحتفال بتعليق الأعمال بعد تعافي جميع المرضى في بعض المستشفيات المؤقتة.

ونشرت "شبكة تلفزيون الصين" اللقطات دون أن تحد موقع تلك المستشفيات أو أسمائها.

الطواقم الطبية يرقصون للاحتفال بتعليق الأعمال بعد تعافي جميع المرضى في بعض المستشفيات المؤقتة.#معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/XkExVEJ0Tf — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 10, 2020

وأضافت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى ووهان، مركز تفشي كوفيد-19، اليوم الثلاثاء لتفقد أعمال الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان.

وسجلت الصين 80761 حالة إصابة بالفيروس منذ اكتشاف الفيروس في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.